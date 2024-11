Llega el primer programa de venta anticipada para los servicios preferentes de la Copa Mundial de la FIFA™

On Location, proveedor oficial de servicios preferentes de la Copa Mundial de la FIFA 26™, gestionará el programa de venta anticipada

On Location, designado como proveedor oficial de servicios preferentes de la Copa Mundial de la FIFA 26™, será el encargado de gestionar el programa. Este lanzamiento supone la primera vez que la FIFA establece un programa de venta anticipada antes de la venta general y ofrece a los aficionados una manera sencilla y segura de conseguir un acceso prioritario a los paquetes de servicios preferentes con entrada para la Copa Mundial de la FIFA 26™. Se prevé que la venta general de los servicios preferentes se inicie a principios de 2025 a través de FIFA.com/hospitality y de los puntos de venta oficiales.

Cómo funciona el programa de venta anticipada de acceso prioritario

Desde hoy hasta el domingo 16 de febrero de 2025, permanecerá abierta una ventana de venta anticipada para que los aficionados puedan adquirir sus entradas totalmente reembolsables a través de una plataforma segura. A continuación, se abrirá una ventana de conversión por la que On Location contactará con los compradores de las entradas anticipadas para mostrarles las opciones disponibles antes de que formalicen cualquier compra. Los aficionados podrán elegir si quieren asistir a los partidos seleccionados en una o varias ciudades anfitrionas, a los de una fase específica del torneo o a los de una selección nacional en concreto. También se podrán adquirir experiencias adicionales tanto para los días de partido como para los días en los que no se disputen partidos, además de los paquetes de servicios preferentes con entrada.

Las entradas de venta anticipada servirán para pagar parte del precio de los paquetes y supondrán un pago parcial de la cantidad total. Las solicitudes de devolución podrán realizarse de forma sencilla a través de Guest Services o de los representantes de los puntos de venta. Si bien los depósitos son reembolsables, no pueden transferirse ni revenderse a otros aficionados. En caso de duda, recomendamos consultar la página de preguntas frecuentes .

La venta general de los servicios preferentes se iniciará en cuanto se cierre la ventana de conversión, para que los aficionados que no hayan pagado una entrada anticipada puedan adquirir su paquete de servicios preferentes.

El mayor programa de servicios preferentes para la mejor Copa Mundial de la FIFA™ de la historia

On Location, empresa pionera en viajes y servicios preferentes de lujo, cuenta con una amplia experiencia en la gestión de programas de venta anticipada para grandes eventos deportivos y de entretenimiento, como la Super Bowl, los Juegos Olímpicos y la UFC. Esta empresa líder en experiencias de primera categoría ayudará a la FIFA a gestionar su mayor programa de servicios preferentes de la historia con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 26™. Con productos que incluyen desde suites exclusivas en el estadio hasta áreas de servicios preferentes de lo más animadas y extraordinarias experiencias añadidas, los aficionados tendrán a su disposición un amplio abanico de ofertas para elegir.

Recomendamos a los aficionados que no adquieran sus entradas o paquetes a través de plataformas o vendedores no autorizados, ya que la FIFA se reserva el derecho a cancelar cualquier entrada obtenida fuera de los canales oficiales. On Location es el único proveedor oficial de servicios preferentes para la Copa Mundial de la FIFA 26™ y colabora con los respectivos comités de las ciudades anfitrionas y sus socios, lo que incluye a los equipos locales y a la Major League Soccer y sus clubes, como agentes comerciales designados oficialmente para el torneo. La lista completa de punto de venta autorizados se publicará próximamente en FIFA.com/hospitality.