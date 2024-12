La FIFA da la bienvenida a The Home Depot como promotor oficial de la Copa Mundial de la FIFA 26™ en Norteamérica

La edición de 2026 será la Copa Mundial de la FIFA™ más inclusiva hasta la fecha, con 48 participantes y 104 partidos en Canadá, México y Estados Unidos, los tres países con presencia de The Home Depot

The Home Depot acogerá el certamen en casa como promotor oficial del torneo

La FIFA y The Home Depot se han unido para hacer realidad la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 26™ a lo largo y ancho de Norteamérica. The Home Depot, la empresa minorista líder en bricolaje a nivel mundial, con tiendas en Canadá, México y Estados Unidos, las tres sedes del certamen, será promotor oficial del torneo en la región.

La compañía da así continuidad a su dilatada trayectoria de apoyo al fútbol y a otros eventos deportivos, y los aficionados podrán vivir en primera persona experiencias únicas, tanto en los estadios como en los FIFA Fan Festivals, tales como "Built by The Home Depot". The Home Depot también llevará la experiencia de la Copa Mundial a sus empleados y clientes, con oportunidades de participar en activaciones de la Copa Mundial de la FIFA 26™ antes y durante el torneo.