El Bank of America amplía su colaboración con la FIFA y pasa a ser socio oficial del Mundial de Clubes FIFA 2025™

El Bank of America llegará a miles de millones de entregados aficionados de todo el mundo al objeto de estrechar las relaciones con sus clientes, implicarse con la sociedad local y ayudar a impulsar el crecimiento en Estados Unidos y los principales mercados que albergarán los partidos del Mundial de Clubes FIFA 2025™ y la Copa Mundial de la FIFA 26™

El Bank of America y la FIFA amplían su colaboración para respaldar la búsqueda de la excelencia y los logros en el fútbol mediante dos citas deportivas que dejarán huella

La FIFA se complace en anunciar que el Bank of America es la incorporación más reciente al grupo de socios oficiales del Mundial de Clubes FIFA 2025™, el nuevo torneo que reunirá el año que viene en Estados Unidos a 32 de los mejores equipos del planeta y que será la mayor competición mundial de clubes de la historia.

En agosto de 2024, el Bank of America se convirtió en el patrocinador bancario oficial de la Copa Mundial de la FIFA 26™. En el marco de este patrocinio, la FIFA y el Bank of America se comprometieron a trabajar juntos a fin de desarrollar el fútbol mundial y acrecentar las repercusiones positivas de la competición en los aficionados de todas las edades, aptitudes y procedencias.

Los partidos de este torneo se disputarán en once ciudades de Estados Unidos, lo que brindará una oportunidad única para que la FIFA y el Bank of America generen resultados positivos en el ámbito económico y social en las poblaciones en las que viven y trabajan los colaboradores y clientes del banco.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha declarado lo siguiente: "Estamos encantados de contar con el Bank of America en la edición inaugural del Mundial de Clubes FIFA, en la que jugarán 32 equipos. En los últimos meses hemos conversado en detalle con la dirección del Bank of America acerca de la misión de la FIFA dentro y fuera de los terrenos de juego, así que estamos muy contentos de que vayan a acompañarnos en este camino para reformular el fútbol mundial de clubes, además de trabajar codo con codo con nosotros de cara a 2026. En tanto que entidad mundial que tiene actividades por todo el mundo y en todas las ciudades anfitriones del torneo, el Bank of America es un socio perfecto para este torneo que alcanzará nuevas metas".