Vlatko Andonovksi: "Eine Gelegenheit, meinem Heimatland etwas zurückzugeben"

Andonovski wurde in Skopje im ehemaligen Jugoslawien geboren, der heutigen Hauptstadt von Nordmazedonien. Er spielte zunächst sechs Jahre als Verteidiger in seiner Heimat, bevor er 2000 in die USA ging und dort weitere sechs Jahre aktiv war. Seine Trainerlaufbahn begann er im Nachwuchsbereich in Kansas City. Später wurde er zum Cheftrainer des FC Kansas City, bevor er zu Seattle Reign (heute OL Reign) wechselte.