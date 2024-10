Usmanova: "Bei einer Weltmeisterschaft zu spielen, ist der Traum eines jeden Athleten"

FIFA Futsal-Weltmeisterschaft 2024™ ein besonderes Ereignis für Kamola Usmanova

Die Assistenztrainerin der usbekischen Futsal-Nationalmannschaft der Frauen möchte auch mit ihrem Team Geschichte schreiben

Usmanova ist "stolz auf ihr Land"

Als sich 6. Oktober die Mannschaften von Brasilien und Argentinien im Finale der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Usbekistan 2024™ gegenüberstehen und sich die Brasilianer am Ende den Titel sicherten, ging ein historisches Turnier zu Ende. Es ist das erste FIFA-Turnier, das in dem zentralasiatischen Land ausgetragen wird. Ein besonderes Ereignis, das sich auch Kamola Usmanova, Assistenztrainerin der usbekischen Futsal-Nationalmannschaft der Frauen, nicht entgehen ließ.

"Die erste [FIFA Futsal-] Weltmeisterschaft in Usbekistan macht mich stolz auf mein Land. Es wurden zum Beispiel Stadien gebaut und renoviert. Das war wichtig für den Futsal in Usbekistan. Die Leute haben gelernt, was Futsal ist und wie er sich entwickelt. Es wurden neue Stadien gebaut, nicht nur in Taschkent, sondern auch in anderen Regionen", erzählt sie im Gespräch mit Inside FIFA.

"Und das ist gut, nicht nur für den Futsal, sondern für den gesamten Fussball im Land, für alle, für unsere Mitarbeiter und für die Besucher. Sie sehen unser Land, unsere Republik, sie sehen, wie schön es ist und besuchen die Sehenswürdigkeiten."

Die kontinuierliche Entwicklung des Fussballs in Usbekistan ist auch der Unterstützung durch den Weltfussballverband zu verdanken. Im Rahmen ihrer Programme FIFA Forward 1.0 und 2.0 hat die FIFA zur Modernisierung beigetragen, indem sie den Bau von Spielfeldern, die Renovierung des Stadions und der Tribünen des Technischen Zentrums der UFA in Taschkent sowie die Installation einer Flutlichtanlage, die den Anforderungen internationaler Spiele entspricht, finanziert hat.

Usmanova hofft nun, dass die Futsal-Weltmeisterschaft ein positives Erbe hinterlässt und mehr Menschen dazu motiviert, Fussball und Futsal zu spielen. Sie selbst begann im Alter von 15 Jahren mit dem Fussballspielen, wurde bereits ein Jahr später in die Nationalmannschaft ihres Heimatlandes berufen und feierte große Erfolge im Fussball, Futsal und Beach Soccer. Neben zehn usbekischen Meisterschaften im Fussball und acht im Futsal steht der Gewinn des Asian Indoor Games Futsal Tournament 2005 in ihrer Vita. Mit 5:4 setzte sich die Mannschaft damals in Bangkok im Finale gegen Gastgeber Thailand durch.

2016 wechselte die 40-Jährige auf die Trainerseite und gibt ihre Erfahrungen an die nächste Generation von Spielerinnen weiter. Erst im Juli triumphierte die Assistenztrainerin der usbekischen Futsal-Frauen-Nationalmannschaft beim internationalen Futsal-Frauen-Turnier der CFA. Usmanovas' Team besiegte zunächst in einem spannenden Spiel den Iran, der beide Auflagen des AFC Women's Futsal Asian Cup gewonnen hatte, mit 7:5. Anschließend setzte sich Usbekistan mit 3:2 gegen China durch, bevor es sich mit einem 5:5-Unentschieden gegen Vietnam den Titel sicherte.

"Nach der [FIFA Futsal-] Weltmeisterschaft wird die usbekische [Frauen-] Nationalmannschaft für den AFC Women’s Futsal Asian Cup trainieren, der auf den Philippinen ausgetragen wird. Im Oktober steht ein Trainingslager auf dem Programm, zu dem wir dreißig Spielerinnen einladen. Am Ende werden wir 14 auswählen, die dann zu einem Freundschaftsspiel nach Marokko reisen", erklärt die ehemalige Mittelfeldspielerin.

Die Philippinen sind im kommenden Jahr auch Gastgeber der mit Spannung erwarteten ersten FIFA Frauen-Futsal-Weltmeisterschaft. Vor der beeindruckenden Bergkulisse des Pazifischen Ozeans werden 16 Mannschaften aus sechs Konföderationen gegeneinander antreten, und Usmanova hofft, dass auch ihr Team dabei sein wird.

"Ich denke, es ist der Traum eines jeden Athleten, an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen. Ich hätte nie gedacht, dass wir an einer Weltmeisterschaft teilnehmen können. Es ist nicht einfach, es ist eine Verantwortung und ich hoffe, dass wir es schaffen", sagt sie. "Es wird nicht nur ein großartiger, sondern auch ein historischer Moment sein. Es wird etwas ganz Besonderes, und wir müssen gut spielen. Wir hoffen, unser Bestes zu geben, unser Land so gut wie möglich zu vertreten und zu zeigen, dass wir Futsal spielen können. Wir wollen der Welt beweisen, dass wir einige sehr gute Spielerinnen haben."

Zum Abschluss des Gesprächs richtet Usmanovo eine bewegende Botschaft an alle, die Futsal lieben, um sie zu motivieren, immer an sich zu glauben - so wie sie es getan hat. "Meine Botschaft an junge Menschen, die Fussball und Futsal lieben: Ich hoffe, dass ihr nicht aufhört zu spielen, dass ihr weitermacht, dass es zunächst nur ein Hobby ist, aber dass dieses Hobby einen Traum wahr werden lassen kann", so die Usbekin.

"Denn wenn sie diesen Sport lieben, werden sie weitermachen. Sie werden sich anstrengen, sie werden kämpfen, sie werden dranbleiben. Ich hoffe, dass sie nie die Liebe zu dem verlieren, was sie tun, dass sie, selbst wenn sie verletzt sind, als Trainer, Lehrer, Physiotherapeuten, vielleicht sogar als Pressesprecher oder außerhalb des Fussballs weitermachen und dass die Erfahrung des Fussballs nützlich ist."