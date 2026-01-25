Mehr Wachstum für den Frauenfussball (Januar 2026)

Die FIFA bietet 13 Programme zur Förderung des Frauenfussballs für Mitgliedsverbände an

in weiterer arbeitsreicher Monat für die Entwicklung des Frauenfussballs weltweit im Rahmen zahlreicher Förderprogramme des Weltfussballverbandes

In diesem Monat fanden in mehreren Regionen vielfältige Aktivitäten statt, darunter weitere wegweisende FIFA-Turniere im Frauenfussball.

Die FIFA arbeitet weltweit intensiv daran, das Ziel von 60 Millionen Spielerinnen bis 2027 zu erreichen. Dieses ehrgeizige Ziel wird durch 13 Entwicklungsprogramme unterstützt, für die alle 211 FIFA-Mitgliedsverbände (MAs) Fördermittel beim Weltfussballverband beantragen können.

Anfang des Jahres hat die FIFA ihr FIFA-Entwicklungsprogramm für den Frauenfussball erneuert und erweitert, um den Frauenfussball weiter zu fördern. Weitere Informationen für Mitgliedsverbände finden Sie hier.

Inside FIFA wirft einen Blick auf einige der wichtigsten Aktivitäten der letzten Zeit, die dazu beigetragen haben, den Frauenfussball weltweit zu etablieren.

Bolivien

Bolivien engagiert sich weiterhin aktiv für die Förderung des Frauenfussballs und wird dabei durch das FIFA-Programms zur Entwicklung von Ligen unterstützt. Im Rahmen des jüngsten Projekts fand in Cochabamba ein nationales U-19-Turnier statt, mit dem der bolivianische Fussballverband (FBF) seine U-20- und A-Nationalmannschaften stärken möchte.

Das Turnier knüpft an die erste nationale Jugendliga für Frauen an, an der im vergangenen Jahr U-16-Mannschaften aus allen Regionen des Landes teilgenommen haben. Ergänzt wurde das Turnier durch eine Frauenfussballkampagne, die junge Menschen für den Sport begeistern sollte.

Montenegro

Mit dem Start der ersten U-16-Frauenliga im Rahmen des FIFA-Programms zur Entwicklung von Ligen hat der Fussballverband von Montenegro (FSCG) seinen Talentförderungsweg erfolgreich abgeschlossen.

Jadranka Pavičević, Leiterin des Frauenfussballs beim FSCG, sagte dazu: „Diese Liga hat die Lücke zwischen unseren jungen Mädchen und der Seniorenliga geschlossen. Sie leistet einen enormen Beitrag dazu, unsere Mädchen im Sport zu halten, und bietet ihnen eine hervorragende Gelegenheit, gegen Gleichaltrige anzutreten.“

Bhutan

Rund um das Neujahrsfest erlebte Bhutan eine geschäftige Zeit. Die erste Frauenfussballkampagne im Osten des Landes war in Mongar ein großer Erfolg. Das zweitägige Programm für Mädchen im Alter von sechs bis 16 Jahren stieß auf große Zustimmung und soll Jugendlichen den Sport in einem integrativen und stärkenden Umfeld näherbringen.

Der bhutanische Fussballverband (BFF) veranstaltete daraufhin einen dreitägigen Workshop zum Thema „Weiterbildung von Funktionären" in Thimphu. Der gut besuchte Workshop markiert einen wichtigen Meilenstein in der Professionalisierung des Fussballmanagements im Himalaya-Königreich.

Laos

Als Ergänzung zu mehreren FIFA-Frauenfussballkampagnen der letzten Jahre sowie zur ersten Frauenliga in Laos veranstaltete der laotische Fussballverband (LFF) eine Weiterbildung von Funktionären. Der Workshop, an dem auch das FIFA-Ratsmitglied und LFF-Vizepräsidentin Kanya Keomany in der Hauptstadt Vientiane teilnahm, soll weibliche Führungskräfte stärken und inspirieren, die in der Fussballverwaltung auf Verbands-, Regional- und Vereinsebene tätig sind.

„Dies ist das erste Mal, dass ein solcher Workshop zur Weiterbildung von Funktionäre im Frauenfussball in der Demokratischen Volksrepublik Laos organisiert wurde. Wir sind fest davon überzeugt, dass eine effektive Verwaltung das Herzstück der Entwicklung des Frauenfussballs auf allen Ebenen ist – von der Basis bis hin zur nationalen und internationalen Ebene“, sagte Frau Keomany.

Polen

Polen befindet sich in einer historischen Phase für den Frauenfussball und der polnische Fussballverband (PZPN) ist bestrebt, diese Chance voll auszuschöpfen und weitere Impulse zu setzen. Im Rahmen der FIFA-Frauenfussballkampagne veranstaltete der PZPN im vergangenen Jahr über mehrere Monate hinweg zahlreiche Festivals. Rund 5.000 junge Spielerinnen nahmen an dem Projekt teil, das darauf abzielte, die Sichtbarkeit des Mädchenfussballs zu erhöhen, Eltern zu ermutigen, ihre Töchter für das Training anzumelden, und die Rekrutierung von Nachwuchsspielerinnen durch Vereine zu unterstützen.

Polen wird im September Gastgeber der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Polen 2026™ sein – das erste Mal, dass das Land ein Turnier der FIFA für Frauen ausrichtet, nachdem es sieben Jahre zuvor bereits erfolgreich die Männerausgabe ausgerichtet hatte. Die Frauenfussball-Festivals folgen auf Polens historisches Debüt bei der UEFA Women’s EURO im vergangenen Jahr sowie die erstmalige Qualifikation für die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft 2024.

Libanon

Mit Unterstützung des Weltfussballverbandes hat der libanesische Fussballverband (FLFA) ein Programm zur Entwicklung von Ligen ins Leben gerufen. An den U-19- und Seniorenmeisterschaften in den Städten Beirut, Jounieh, Tripoli und Tyre nahmen rund 350 Spielerinnen teil.

Der Fokus des FLFA liegt auf einem Programm, das den Frauenfussball durch eine neue, professionelle Struktur fördern soll. Diese Struktur schafft ein wettbewerbsorientiertes und unterstützendes Umfeld. Diese Struktur soll auch Männervereine dazu ermutigen, zu investieren, Rundfunkpartner zu gewinnen und kommerzielle Möglichkeiten zu erschließen.

„Der Fussball hat den libanesischen Frauen eine Stimme gegeben. Unsere Aufgabe ist es, diese zu schützen, zu fördern und ihr Talent stärker zum Ausdruck kommen zu lassen als alle Einschränkungen”, sagte Wael Gharzeddine, technischer Leiter der Frauenabteilung des FLFA.

Indien

Indien hat ein arbeitsreiches Jahr voller Entwicklungsaktivitäten und Erfolge auf dem Spielfeld abgeschlossen. Zwei Trainerinnen haben dank des FIFA-Trainerstipendiums (Einzelpersonen) den Sprung in die Elite geschafft. Rutuja Gunwant und Sudha Rani schlossen im Januar erfolgreich ihren AFC-A-Diplomkurs für Trainerinnen ab. Damit verfügt Indien nun über noch mehr ausgebildete und qualifizierte Trainerinnen.

Im Rahmen der FIFA-Frauenfussballkampagne hatte Indien zuvor mehrere Festivals sowie einen Workshop zum Kapazitätsaufbau für Verwaltungsfachleute veranstaltet. Auf dem Spielfeld qualifizierte sich Indien im selben Zyklus erstmals für alle drei AFC-Wettbewerbe.

FIFA-Meisterpokal der Frauen™

Die historische erste Ausgabe des FIFA-Meisterpokals der Frauen™ findet am Sonntag in London ein spannendes Ende. Im Brentford Stadium fanden die Halbfinalspiele statt, in denen SC Corinthians (Brasilien) den Concacaf-Meister Gotham FC mit 1:0 besiegte und Arsenal Women FC das marokkanische Team ASFAR mit 6:0 aus dem Rennen warf. „Ich bin 2018 zu Corinthians gekommen und habe lange auf diesen Moment gewartet”, sagte Zanotti, die Torschützin von Corinthians. „Aber ich möchte betonen, dass wir heute als Team gearbeitet haben. Das ist nichts Individuelles, sondern immer eine kollektive Leistung.“

Auf der neuen Trophäe sind sechs Karten zu sehen, die die Standorte der teilnehmenden Nationen zeigen. Diese kann im Arsenal Stadium gewonnen werden, wo die ersten interkontinentalen Klubmeisterinnen gekürt werden. Die globale Frauensportorganisation Kynisca wurde kürzlich als Titelsponsor des wegweisenden Turniers bekannt gegeben. Fans können Teil dieser historischen Veranstaltung werden, indem sie Tickets unter FIFA.com/tickets kaufen. Die Spiele können über eine Kombination aus kostenlosen Streaming-Diensten und lokalen Fernsehsendern verfolgt werden.

FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™

An der Veranstaltung nahmen zahlreiche berühmte brasilianische Fussballstars teil. Dabei wurden das Emblem, der Slogan „GO EPIC™“ sowie eine einzigartige akustische Identität vorgestellt. Sie alle haben einen unverkennbar brasilianischen Charakter und werden die Kulisse für ein sicherlich unvergessliches Turnier bilden.

Brasilien im Rausch: Marke der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ vorgestellt 02:27

„Brasilien lebt und atmet Fussball. Man spürt die Begeisterung, die Welt willkommen zu heißen und ein historisches Ereignis auszurichten. Aber man spürt auch etwas noch Stärkeres: Dieses Land ist fest entschlossen, dies zu einem Wendepunkt für den Frauenfussball zu machen“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino.

„Die offizielle Marke spiegelt die Vision wider, die wir mit unseren Gastgebern teilen: eine fröhliche, beeindruckende und wahrhaft brasilianische FIFA Frauen-Weltmeisterschaft!“

FIFA Series

Im Januar kündigte der Weltfussballverband ein weiteres wegweisendes Turnier an. Die FIFA Series™ wird erstmals auch Frauenfussball umfassen. Die 2024 ins Leben gerufene FIFA Series™ konzentriert sich auf die Förderung des Fussballs auf und neben dem Platz als Teil von Ziel 7 der strategischen Ziele der FIFA für den Weltfussball 2023–2027.

Das bestätigte Teilnehmerfeld sieht vor, dass der Gastgeber der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ , Brasilien, im April eine Gruppe mit einem vielfältigen Fussball- und Kulturhintergrund empfängt, wenn Kanada, die Republik Korea und Sambia zu Gast sind.