Kynisca Titelsponsor des ersten FIFA-Meisterpokals der Frauen™

Partnerschaft zwischen der FIFA und einer Frauenfussball-Visionärin, um im Frauenklubfussball weltweit mehr Möglichkeiten zu schaffen

Michele Kangs bahnbrechende globale Organisation Kynisca bei den entscheidenden Spielen in London dabei

Finalrunde des wegweisenden Wettbewerbs am Mittwoch, 28. Januar, und Sonntag, 1. Februar

Die für ihren Pioniergeist bekannte globale Frauensportorganisation Kynisca ist Titelsponsor des ersten FIFA-Meisterpokals der Frauen™ und damit Teil einer Partnerschaft, die den Frauenfussball weiter vorantreiben will.

Der neuste FIFA-Eliteklubwettbewerb und die Frauenfussball-Visionärin Michele Kang bündeln ihre Kräfte, um neue globale Möglichkeiten für den Frauenklubfussball zu schaffen und die nächste Generation von Sportlerinnen weltweit stärker in den Blickpunkt zu rücken.

Das 2024 gegründete Unternehmen Kynisca verändert den Frauenfussball durch beispiellose Investitionen, sein Engagement für die Gesundheit von Sportlerinnen sowie seine Jugendförderung und beweist damit die wirtschaftliche Tragfähigkeit und den kulturellen Einfluss dieses Sports weltweit. Analog dazu ist der FIFA-Meisterpokal der Frauen™ ein bahnbrechender Wettbewerb, der weltweit eine neue Ära des Frauenklubfussballs einläutet und den kontinentalen Klubmeistern eine neue Chance auf globalen Ruhm bietet.

Die Halbfinalspiele der diesjährigen Erstauflage gehen am Mittwoch, 28. Januar, im Brentford-Stadion über die Bühne, ehe das Finale und das Spiel um Platz drei am Sonntag, 1. Februar, im Arsenal-Stadion einen Meilenstein im internationalen Klubfussballkalender der Frauen setzen.

„Die Einführung des FIFA-Meisterpokals der Frauen ist ein weiterer wichtiger Schritt für den Frauenklubfussball auf der ganzen Welt. Die Partnerschaft mit Kynisca unterstreicht unser gemeinsames, unermüdliches Engagement für neue Bühnen für Spitzenfrauenfussball. Die FIFA dankt Michele Kang, einer echten Pionierin des Frauenfussballs, für ihre Unterstützung für diesen wegweisenden Wettbewerb“, so FIFA-Fussballdirektorin Jill Ellis.

Mit Branding und Storytelling in den Schlüsselmomenten des Turniers und der Finalrunde steigert Kynisca die Sichtbarkeit des Wettbewerbs und der Spielerinnen und trägt so gleichzeitig zum langfristigen kommerziellen und kulturellen Wachstum des Frauenfussballs bei.

Michele Kang, Eigentümer von Kynisca, sagte: „Der erste FIFA-Meisterpokal der Frauen ist ein Meilenstein für den Frauenfussball. Mit der Partnerschaft mit der FIFA bei diesem historischen Turnier bekräftigt Kynisca seinen Glauben an die Kraft, das Potenzial und die globale Ausstrahlung des Frauenfussballs. Wir sind stolz darauf, ein Turnier zu unterstützen, das neue Massstäbe für Spitzenleistungen und Ehrgeiz setzen wird.“

Fans sollten sich schnell ihre Tickets sichern, um die entscheidenden Spiele des ersten interkontinentalen Klubwettbewerbs der Frauen auf keinen Fall zu verpassen.