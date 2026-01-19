Präsentation des begehrten neuen Pokals in einer Schule in England, wo die Endrunde des Wettbewerbs stattfinden wird

Vorgestellt wurde die Trophäe von Alex Scott MBE, die sowohl für England als auch für Arsenal auflief, und der FIFA-Fussballdirektorin Jill Ellis

Erster interkontinentale Klubmeister der Frauen am Sonntag, 1. Februar, in London gekürt

Die vier Vereine, die sich für die Endrunde des FIFA‑Meisterpokals der Frauen™ qualifiziert haben, wissen nach der Präsentation des neuen glitzernden Pokals, was sie erwartet, wenn sie den ersten weltweiten FIFA‑Klubwettbewerb der Frauen gewinnen.

Diese historische Enthüllung fand in einer Schule in der Nähe des Brentford-Stadions statt, wo am Mittwoch, dem 28. Januar, das Halbfinale ausgetragen wird. Die Schüler durften als Erste die begehrte Trophäe aus nächster Nähe bewundern. An der Präsentation nahmen die ehemalige englische Nationalspielerin und Arsenal-Legende Alex Scott sowie die zweimalige Gewinnerin der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ und FIFA-Fussballdirektorin Jill Ellis teil – zwei beeindruckende Vorbilder für die nächste Generation des Frauenfussballs.

FIFA‑Meisterpokal der Frauen™: Neue Trophäe in London feierlich vorgestellt 02:25

„Es war mir ein Vergnügen, Zeit mit den Kindern zu verbringen und ihre Begeisterung mitzuerleben, als sie die Trophäe aus nächster Nähe betrachten durften. Ich kann es kaum erwarten, sie bald im Stadion zu sehen“, sagte Ellis.

Als ehemalige Trainerin glaube ich fest daran, dass wir jede Chance nutzen sollten, um den jüngeren Generationen die Werte und die Faszination unseres Sports näherzubringen. Dieses tolle neue Turnier wird noch mehr junge Fans für den Frauenfussball begeistern und so die Weiterentwicklung und das Wachstum dieses Sports fördern.“ „Es ist einfach klasse, dass die erste Ausgabe dieses Wettbewerbs hier in London stattfindet und die besten Teams aus allen Kontinenten auf einer wirklich globalen Bühne gegeneinander antreten“, meinte Scott, die als Botschafterin für den FIFA-Meisterpokal der Frauen 2026™ tätig ist. „Als ehemalige Profifussballerin weiss ich, wie wichtig diese Momente sind. Es werden Weltklasse-Talente zu sehen sein, die hoffentlich die nächste Generation dazu inspirieren, sich noch höhere Ziele zu setzen.“ Dies ist ein entscheidender Moment für den Vereinsfussball der Frauen, und ich bin sehr stolz, dass London dabei im Mittelpunkt steht.“

Während der Veranstaltung erhielten die Kinder offizielle Turnierartikel, nahmen an einer Fragerunde mit Ellis und Scott teil und durften die Trophäe aus nächster Nähe betrachten. Nächste Woche werden sie auch bei einem der Halbfinalspiele im Brentford-Stadion dabei sein, diefür Mittwoch, den 28. Januar, angesetzt sind. Die Fans können sich auf zwei hochkarätige Begegnungen freuen: Im ersten Spiel trifft der Concacaf-Meister Gotham FC (USA) um 13:30 Uhr (MEZ) auf das Team von SC Corinthians (Brasilien), das letztes Jahr die CONMEBOL Libertadores Femenina gewann. Im Anschluss kommt es um 19:00 Uhr (MEZ) zu einem vielversprechenden Duell zwischen Arsenal Women FC (England), dem Titelverteidiger der UEFA Women’s Champions League, und ASFAR (Marokko), dem Sieger der CAF Women’s Champions League.

Am Sonntag, dem 1. Februar, findet dann das Endspiel im Arsenal-Stadion statt, wo die ersten interkontinentalen Klubmeisterinnen gekürt werden. Dort wird sowohl das Spiel um Platz 3 um 15:45 Uhr (MEZ) als auch das Finale um 19:00 Uhr (MEZ) ausgerichtet, womit der erste FIFA-Meisterpokal der Frauen™ einen unvergesslichen Abschluss findet.

Der Wettbewerb ist ein wichtiger Impulsgeber für die Zukunft des weltweiten Frauenfussballs, da er dessen Bekanntheitsgrad steigern und den Fokus auf die nächste Generation von Spitzensportlerinnen lenken wird.

Weitere Informationen zum Pokal

Die Trophäe des FIFA-Meisterpokals der Frauen™ spiegelt die Kernwerte des Wettbewerbs wider: Einheit und Exzellenz im internationalen Klubfussball der Frauen.

Auf der Trophäe sind sechs Karten zu sehen, die die Standorte der teilnehmenden Nationen zeigen. Sie sind um ein zentrales Emblem angeordnet, das sowohl die weltweite Bedeutung des Klubfussballs der Frauen als auch die internationale Tragweite des Turniers symbolisiert. Der elegante Pokal aus hochwertigen Materialien steht für Prestige und Leistung.