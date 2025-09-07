Präsentation der Spielorte und der offiziellen Marke ein Jahr vor der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Polen 2026™

Bielitz-Biala, Kattowitz, Lodz und Sosnowitz Austragungsorte, die die Welt mit offenen Armen empfangen werden

Marke als Sinnbild für das Wachstum und die künftigen Stars des Frauenfussballs

24 der besten U-20-Frauenteams vom 5. bis zum 27. September 2026 in Polen dabei

Mit der Bekanntgabe der Spielorte sowie der Präsentation der offiziellen Marke ist die mit Spannung erwartete FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Polen 2026™ ein grosses Stück näher gerückt.

Bielitz-Biala, Kattowitz, Lodz und Sosnowitz wurden dank ihrer gut ausgebauten Infrastruktur und lebendigen Atmosphäre ausgewählt. Die Spielorte und die offizielle Marke wurden bei einer Feier in Königshütte präsentiert.

An der Veranstaltung nahmen Vertreter der lokalen Behörden sowie der FIFA teil. Gemeinsam läuteten sie den Countdown zum in einem Jahr beginnenden Turnier ein und bekräftigten ihre enge Zusammenarbeit für ein Turnier, das im Sinne der Fans und Spieler höchsten Qualitätsstandards entspricht.

„Der Frauenfussball erlebt ein beispielloses Wachstum. Wettbewerbe wie die FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft sind ein wichtiger Motor für unseren Sport“, sagte FIFA-Fussballdirektorin Jill Ellis. „Jugendweltmeisterschaften sind für die Stars von morgen der erste Auftritt auf einer globalen Bühne. Sie inspirieren, zeigen ihr Talent und schreiben fortan ihre eigene Geschichte. 2026 bei der U-20-Frauen-Weltmeisterschaft in Polen wird die Welt eine neue Generation von Spielerinnen entdecken, die die Zukunft unseres Sports prägen werden.“

Vom 5. bis zum 27. September kämpfen 24 der besten Nationalteams der Welt bei der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft 2026™ in Polen um die WM-Krone.

Die heute enthüllte Marke widerspiegelt das dynamische Wachstum des Frauenfussballs und zelebriert die Entwicklung vielversprechender Talente, die das globale Publikum begeistern werden. Dieses mit Spannung erwartete Fussballfestival ist Symbol für Hoffnung, Leidenschaft und einen Sport, der an seine Zukunft glaubt.

Marek Doliński, Turnierdirektor des lokalen Organisationskomitees, sagte zur Bekanntgabe der Spielorte sowie zur Präsentation der offiziellen Marke: „Auf dem Weg zu diesem wahrlich einzigartigen Turnier gibt es mehrere Meilensteine. Für unsere Nation ist es ein Privileg, nach der U-20-WM 2019 ein weiteres FIFA-Turnier durchzuführen. Wir können es kaum erwarten, die besten Nachwuchsspielerinnen der Welt zu begrüssen und ein Turnier zu veranstalten, das Fans in Polen und darüber hinaus begeistern wird.“

Nach der Premiere 2002 wird die FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft™ im nächsten Jahr bereits zum zwölften Mal ausgetragen. Deutschland, die USA und Titelverteidiger DVR Korea haben je drei Titel auf dem Konto. Seit der ersten Ausgabe vor mehr als 20 Jahren hat das Turnier massgeblich zur Entwicklung des Frauenfussballs beigetragen.

Fans können auf fifa.com/tickets bereits jetzt ihr Interesse an Tickets für das in einem Jahr beginnende Turnier anmelden.

FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Polen 2026™: Spielorte und Stadien

Bielitz-Biala Mit seiner Bergkulisse, seiner malerischen Architektur und seiner kulturellen Vielfalt ist Bielitz-Biala für Fans ein attraktives Reiseziel. Im Bielitz-Biala-Stadion wurden bereits Spiele der FIFA U-20-Weltmeisterschaft 2019™ ausgetragen.

Kattowitz Kattowitz, wo Geschichte auf zeitgenössisches Design trifft, war bereits Austragungsort mehrerer internationaler Veranstaltungen. Die Spodek-Arena lieferte die Kulisse für etliche legendäre Konzerte, hochklassige Sportturniere und E-Sport-Wettbewerbe.

Lodz Die ehemalige Industriestadt hat sich zu einem lebendigen Kreativ- und Kulturzentrum gewandelt. Die Stadt, in der das Finale der FIFA U-20-Weltmeisterschaft 2019™ ausgetragen wurde, beherbergt zudem das neue LKS-Stadion.