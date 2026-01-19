FIFA präsentiert Teilnehmerfeld für vergrösserte FIFA Series 2026™

48 Nationalteams aus allen sechs Konföderationen dabei, fast ein Viertel der globalen Fussballgemeinschaft vertreten

Zwölf Gruppen mit Männer- und Frauennationalteams zu Gast bei elf FIFA-Mitgliedsverbänden

Besserer Zugang für Fans und mehr Präsenz für Nationalteams dank weltweiter Übertragung aller Spiele

Die FIFA hat das vollständige Teilnehmerfeld sowie die Zusammensetzung der Gruppen für die FIFA Series 2026™ bestätigt und damit einen weiteren Meilenstein beim Ausbau dieses Projekts für Männer- und Frauennationalteams gesetzt.

Gemäss der Bekanntgabe des vergrösserten Formats im November 2025 umfasst die FIFA Series 2026™ 48 Nationalteams, die während des internationalen Fensters im März und April in zwölf Vierergruppen gegeneinander antreten. Mit 48 Nationalteams, d. h. fast 25 % der 211 FIFA-Mitgliedsverbände, nimmt fast ein Viertel der weltweiten Fussballgemeinschaft an der FIFA Series™ teil.

Gespielt wird bei elf FIFA-Mitgliedsverbänden, wobei in Ruanda gleich zwei der insgesamt zwölf Gruppen zu Gast sind. In den neun Männer- und drei Frauengruppen sind Teams aller sechs Konföderationen vertreten. Die FIFA Series™ ist damit wahrlich ein globales Turnier.

Austragungsorte der Männergruppen sind Aserbaidschan, Australien, Indonesien, Kasachstan, Neuseeland, Puerto Rico, Ruanda und Usbekistan. Die Frauen spielen derweil in Brasilien, der Elfenbeinküste und Thailand.

Alle Partien der FIFA Series 2026™ werden weltweit übertragen. Die teilnehmenden Nationalteams sind damit rund um den Globus zu sehen, während Fans aller Regionen noch besseren Zugang haben.

Die FIFA Series 2026™ bringt unterschiedlich starke Nationalteams zusammen und fördert damit deren Entwicklung. Bei den Männern decken die teilnehmenden Teams die ganze Bandbreite der FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste ab, von etablierten Mannschaften wie Australien auf Platz 26 bis zu aufstrebenden Nationen wie den Amerikanischen Jungferninseln auf Rang 207. Bei den Frauen reicht die Spannbreite von Brasilien auf Platz 7 bis zu den Turks- und Caicos-Inseln auf Rang 194. Mit dieser Vielfalt unterstreicht die FIFA ihr Engagement für bedeutsame internationale Ernstkämpfe für Auswahlteams von FIFA-Mitgliedsverbänden aller Entwicklungsstufen.

Fünf Männernationalteams der FIFA Series 2026™ (Australien, Curaçao, Kap Verde, Neuseeland und Usbekistan) haben sich auch für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ qualifiziert und belegen damit neben den Entwicklungszielen auch die sportliche Bedeutung dieses Wettbewerbs.

Die FIFA Series™ fördert ausserdem auch eine ganzheitliche Entwicklung neben dem Spielfeld. So können die veranstaltenden und teilnehmenden FIFA-Mitgliedsverbände praktische Erfahrung in ganz verschiedenen Bereichen sammeln, z. B. Veranstaltungsorganisation, Betriebsplanung, Schiedsrichterförderung und Wettbewerbsorganisation. Dank den Parallelen zu grossen internationalen Turnieren können sie so ihre Kompetenzen in unterschiedlichen Funktionsbereichen verbessern.

Getreu den strategischen Zielen der FIFA für den Weltfussball 2023–2027 bietet die FIFA Series 2026™ Nationalteams die Möglichkeit für interkontinentale Wettkämpfe während bestehender Termine im internationalen Spielkalender und fördert so die technische Entwicklung, die organisatorische Kompetenz sowie den globalen Austausch.

Männergruppen

Australien (AFC)

Australien (Gastgeber)

Kamerun

VR China

Curaçao

Aserbaidschan (UEFA)

Aserbaidschan (Gastgeber)

Oman

Sierra Leone

St. Lucia

Indonesien (AFC)

Bulgarien

Indonesien (Gastgeber)

Salomon-Inseln

St. Kitts und Nevis

Kasachstan (UEFA)

Komoren

Kasachstan (Gastgeber)

Kuwait

Namibia

Neuseeland (OFC)

Kap Verde

Chile

Finnland

Neuseeland (Gastgeber)

Puerto Rico (Concacaf)

Amerikanisch-Samoa

Guam

Puerto Rico (Gastgeber)

Amerikanische Jungferninseln

Ruanda (CAF) – Gruppe A

Estland

Grenada

Kenia

Ruanda (Gastgeber)

Rwanda (CAF) – Gruppe B

Aruba

Liechtenstein

Macau

Tansania

Usbekistan (AFC)

Gabun

Trinidad und Tobago

Usbekistan (Gastgeber)

Venezuela

Frauengruppen

Brasilien(CONMEBOL)

Brasilien (Gastgeber)

Kanada

Republik Korea

Sambia

Elfenbeinküste (CAF)

Elfenbeinküste (Gastgeber)

Mauretanien

Pakistan

Turks- und Caicos-Inseln

Thailand (AFC)

Brasilien (Gastgeber)

Kanada

Republik Korea

Sambia