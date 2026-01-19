FIFA.com
Montag 19 Januar 2026, 13:00
Organisation

FIFA präsentiert Teilnehmerfeld für vergrösserte FIFA Series 2026™

  • 48 Nationalteams aus allen sechs Konföderationen dabei, fast ein Viertel der globalen Fussballgemeinschaft vertreten

  • Zwölf Gruppen mit Männer- und Frauennationalteams zu Gast bei elf FIFA-Mitgliedsverbänden

  • Besserer Zugang für Fans und mehr Präsenz für Nationalteams dank weltweiter Übertragung aller Spiele

Die FIFA hat das vollständige Teilnehmerfeld sowie die Zusammensetzung der Gruppen für die FIFA Series 2026™ bestätigt und damit einen weiteren Meilenstein beim Ausbau dieses Projekts für Männer- und Frauennationalteams gesetzt.

Gemäss der Bekanntgabe des vergrösserten Formats im November 2025 umfasst die FIFA Series 2026™ 48 Nationalteams, die während des internationalen Fensters im März und April in zwölf Vierergruppen gegeneinander antreten. Mit 48 Nationalteams, d. h. fast 25 % der 211 FIFA-Mitgliedsverbände, nimmt fast ein Viertel der weltweiten Fussballgemeinschaft an der FIFA Series™ teil.

Gespielt wird bei elf FIFA-Mitgliedsverbänden, wobei in Ruanda gleich zwei der insgesamt zwölf Gruppen zu Gast sind. In den neun Männer- und drei Frauengruppen sind Teams aller sechs Konföderationen vertreten. Die FIFA Series™ ist damit wahrlich ein globales Turnier.

Austragungsorte der Männergruppen sind Aserbaidschan, Australien, Indonesien, Kasachstan, Neuseeland, Puerto Rico, Ruanda und Usbekistan. Die Frauen spielen derweil in Brasilien, der Elfenbeinküste und Thailand.

FIFA gibt Teilnehmerfeld für erweiterte FIFA Series 2026™ bekannt

01/12

FIFA announces line-up for expanded FIFA Series 2026™

02/12

FIFA announces line-up for expanded FIFA Series 2026™

Alle Partien der FIFA Series 2026™ werden weltweit übertragen. Die teilnehmenden Nationalteams sind damit rund um den Globus zu sehen, während Fans aller Regionen noch besseren Zugang haben.

Die FIFA Series 2026™ bringt unterschiedlich starke Nationalteams zusammen und fördert damit deren Entwicklung. Bei den Männern decken die teilnehmenden Teams die ganze Bandbreite der FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste ab, von etablierten Mannschaften wie Australien auf Platz 26 bis zu aufstrebenden Nationen wie den Amerikanischen Jungferninseln auf Rang 207. Bei den Frauen reicht die Spannbreite von Brasilien auf Platz 7 bis zu den Turks- und Caicos-Inseln auf Rang 194. Mit dieser Vielfalt unterstreicht die FIFA ihr Engagement für bedeutsame internationale Ernstkämpfe für Auswahlteams von FIFA-Mitgliedsverbänden aller Entwicklungsstufen.

Fünf Männernationalteams der FIFA Series 2026™ (Australien, Curaçao, Kap Verde, Neuseeland und Usbekistan) haben sich auch für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ qualifiziert und belegen damit neben den Entwicklungszielen auch die sportliche Bedeutung dieses Wettbewerbs.

Die FIFA Series™ fördert ausserdem auch eine ganzheitliche Entwicklung neben dem Spielfeld. So können die veranstaltenden und teilnehmenden FIFA-Mitgliedsverbände praktische Erfahrung in ganz verschiedenen Bereichen sammeln, z. B. Veranstaltungsorganisation, Betriebsplanung, Schiedsrichterförderung und Wettbewerbsorganisation. Dank den Parallelen zu grossen internationalen Turnieren können sie so ihre Kompetenzen in unterschiedlichen Funktionsbereichen verbessern.

Getreu den strategischen Zielen der FIFA für den Weltfussball 2023–2027 bietet die FIFA Series 2026™ Nationalteams die Möglichkeit für interkontinentale Wettkämpfe während bestehender Termine im internationalen Spielkalender und fördert so die technische Entwicklung, die organisatorische Kompetenz sowie den globalen Austausch.

Männergruppen

Australien (AFC)

  • Australien (Gastgeber)

  • Kamerun

  • VR China

  • Curaçao

Aserbaidschan (UEFA)

  • Aserbaidschan (Gastgeber)

  • Oman

  • Sierra Leone

  • St. Lucia

Indonesien (AFC)

  • Bulgarien

  • Indonesien (Gastgeber)

  • Salomon-Inseln

  • St. Kitts und Nevis

Kasachstan (UEFA)

  • Komoren

  • Kasachstan (Gastgeber)

  • Kuwait

  • Namibia

Neuseeland (OFC)

  • Kap Verde

  • Chile

  • Finnland

  • Neuseeland (Gastgeber)

Puerto Rico (Concacaf)

  • Amerikanisch-Samoa

  • Guam

  • Puerto Rico (Gastgeber)

  • Amerikanische Jungferninseln

Ruanda (CAF) – Gruppe A

  • Estland

  • Grenada

  • Kenia

  • Ruanda (Gastgeber)

Rwanda (CAF) – Gruppe B

  • Aruba

  • Liechtenstein

  • Macau

  • Tansania

Usbekistan (AFC)

  • Gabun

  • Trinidad und Tobago

  • Usbekistan (Gastgeber)

  • Venezuela

Frauengruppen

Brasilien(CONMEBOL)

  • Brasilien (Gastgeber)

  • Kanada

  • Republik Korea

  • Sambia

Elfenbeinküste (CAF)

  • Elfenbeinküste (Gastgeber)

  • Mauretanien

  • Pakistan

  • Turks- und Caicos-Inseln

Thailand (AFC)

  • Brasilien (Gastgeber)

  • Kanada

  • Republik Korea

  • Sambia

Die Spielpläne für alle Gruppen der FIFA Series 2026™ werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Verwandte Themen
FrauenfussballMitgliedsverbändeOrganisationAustraliaAFCAzerbaijanUEFAIndonesiaKazakhstanNew ZealandOFCPuerto RicoConcacafRwandaCAFUzbekistanBrazilCONMEBOLCôte d'IvoireThailand
Cookie Settings