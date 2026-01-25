Brasilien im Rausch: Marke der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ in Rio de Janeiro vorgestellt

Bei einer mit Stars gespickten Veranstaltung in Copacabana präsentiert der Weltverband offiziell Logo, Slogan und akustische Identität der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™

Die offizielle Marke ist inklusiv, ausdrucksstark und unverkennbar brasilianisch und rückt den Frauenfussball in den Mittelpunkt des globalen Sportgeschehens

Legenden des Frauen- und Männerfussballs feiern gemeinsam die erste FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ Südamerikas

Im Rahmen einer kulturorientierten Zeremonie läutete der Weltverband im berühmten Copacabana von Rio de Janeiro die Reise zur FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ offiziell ein und bot dabei einen tollen Mix aus Fussball, Musik, Kunst und brasilianischem Flair.

Die Veranstaltung war ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur ersten FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ in Südamerika. Dabei wurden das Logo des Turniers, der Slogan „GO EPIC™“ und eine unverwechselbare akustische Identität vorgestellt, die von den lebhaften Klängen Brasiliens inspiriert ist und die Fans rund um den Globus vereinen soll.

„Brasilien lebt und atmet für den Fussball. Man spürt förmlich die Begeisterung, mit der das Land die Welt begrüssen und dieses historische Ereignis ausrichten wird“, so FIFA-Präsident Gianni Infantino.

„Viel mehr noch: Dieses Land setzt sich voll und ganz dafür ein, dass dies ein Wendepunkt für den Frauenfussball wird. Die offizielle Marke spiegelt eben diese Vision wider, die wir mit unseren Gastgebern teilen – eine unterhaltsame, beeindruckende und typisch ‚brasilianische‘ FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™!“

Brasilien im Rausch: Marke der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ vorgestellt 02:27

Im Mittelpunkt der Markenpräsentation stand ein ausdrucksstarkes Logo, das von der brasilianischen Flagge und einem Fussballfeld inspiriert ist und eine Kombination aus „W“ (für die englischen Wörter „Women“ und „World“) und „M“ (für die portugiesischen Wörter „Mulheres“ und „Mundo“) darstellt, was jeweils „Frauen“ und „Welt“ bedeutet. Dieses Design steht für Dynamik und Können und ist eine raffinierte Hommage an die Nationalflagge des Gastgebers.

Der Slogan „GO EPIC™“ lädt Fans weltweit dazu ein, Teil eines unvergesslichen Abenteuers zu werden, während die von einheimischen Rhythmen, Samba-Trommeln und afro-brasilianischen Traditionen inspirierte akustische Identität des Turniers die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ auch musikalisch zum Leben erweckt. Diese akustische Identität ist auf verschiedenen Streaming-Plattformen und auf dem YouTube-Kanal der FIFA verfügbar.

An der Auftaktzeremonie nahmen zahlreiche Legenden des Frauen- und Männerfussballs teil – ein Symbol für die Einheit der Fussballfamilie und die gemeinsame Zukunft dieses Sports.

In a video message, national hero and global icon Marta highlighted Brazil’s deep emotional connection to the beautiful game.

„Fussball ist Liebe, und Brasilien liebt den Fussball. Unser Land ist stolz darauf, dem Frauenfussball eine emotionale und glaubwürdige Bühne zu bieten. Dieses Turnier wird unvergessliche Geschichten und neue Helden hervorbringen, Kinder und Erwachsene inspirieren und unsere Leidenschaft für diesen Sport noch weiter stärken.“

Strassen voller Fussball, Kultur und Persönlichkeit

Im Vorfeld der live im Fernsehen übertragenen Zeremonie in einem Hotel in Copacabana, bei der die offizielle Marke vorgestellt wurde, verwandelte sich die weltberühmte Avenida Atlântica durch ein tolles Street-Art-Festival in eine lebendige Leinwand. Inspiration dafür war das in diesem Land so typische Bemalen der Strassen, was nun anlässlich der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ und der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ erfolgte.