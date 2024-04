Frauenfussball und Beachsoccer werden in Costa Rica immer erfolgreicher

Gleichstellung der Geschlechter ein wichtiges Ziel

Das FIFA-Entwicklungsprogramm "Forward" hat finanzielle Mittel und technische Beratung bereitgestellt

FCRF-Präsident Osael Maroto: "Wir sind stolz, diese Projekte abgeschlossen zu haben"

Der costaricanische Fussballverband (Federación Costarricense de Fútbol (FCRF)) hat am Dienstag, 23. April, mit der Einweihung zweier neuer Einrichtungen in seinem technischen Zentrum einen wichtigen Schritt in der Entwicklung seiner sportlichen Infrastruktur getan. Das vom FIFA-Entwicklungsprogramm "Forward" finanzierte Projekt ist ein Meilenstein in der Entwicklung des Frauenfussballs und des Beachsoccers in Costa Rica und umfasst ein multifunktionales Gebäude, das von den Frauen-Nationalmannschaften genutzt wird, sowie Umkleidekabinen für den Beachsoccer. Diese neuen, hochmodernen Einrichtungen stellen eine Verbesserung gegenüber denjenigen dar, die von den männlichen Spielern genutzt werden. An der Veranstaltung nahmen der costaricanische Sportminister Royner Mora, die Ministerin für die Gleichstellung der Frau, Cindy Quesada, sowie die Leiter des FIFA-Regionalbüros in Panama, José Rodríguez und Derek Canavaggio, teil. Der FCRF wurde von Generalsekretär Rafael Vargas, Sportdirektor Claudio Vivas, Mitgliedern des Vorstandes und des Trainerstabs sowie von Spielerinnen und Spielern der Männer- und Frauennationalmannschaft vertreten.

Der Präsident des FCRF, Osael Maroto Martínez, sagte in seiner Rede: "Wir sind stolz auf die Fertigstellung der Gebäude, die wir heute einweihen, weil sie den Höhepunkt eines Plans markieren, der darauf abzielte, einen Komplex zu schaffen, in dem alle Nationalmannschaften Costa Ricas untergebracht werden können. Dies ist nun die eigentliche Heimat unserer Nationalmannschaften und erfüllt alle unsere sportlichen und administrativen Bedürfnisse."

Bislang wurde der Komplex hauptsächlich von den Herrenmannschaften des Landes genutzt und umfasst zwei Umkleidekabinen für Naturrasenplätze, ein Gebäude für die männlichen Jugendnationalmannschaften, Trainingsräume, Büros für den Trainerstab und Unterkünfte. Mit diesem neuen Projekt wird das Konzept der Gleichstellung der Geschlechter in den Komplex eingebracht, denn die weiblichen Jugendspielerinnen Costa Ricas erhalten den gleichen Komfort wie die männlichen Jugendmannschaften. Die Anlage bietet nicht nur Einrichtungen für die Beach-Soccer-Teams des Landes, sondern dient auch als Stützpunkt für die Vereine, die in der nationalen Beach-Soccer-Liga antreten.

Entwicklung der sportlichen Infrastruktur in Costa Rica Previous 01 / 07 Inauguration of Women's Dorm and Beach Soccer Facility at Costa Rican Football Federation’s Sports Complex 02 / 07 Inauguration of Women's Dorm and Beach Soccer Facility at Costa Rican Football Federation’s Sports Complex 03 / 07 Inauguration of Women's Dorm and Beach Soccer Facility at Costa Rican Football Federation’s Sports Complex 04 / 07 Inauguration of Women's Dorm and Beach Soccer Facility at Costa Rican Football Federation’s Sports Complex 05 / 07 Inauguration of Women's Dorm and Beach Soccer Facility at Costa Rican Football Federation’s Sports Complex 06 / 07 Inauguration of Women's Dorm and Beach Soccer Facility at Costa Rican Football Federation’s Sports Complex 07 / 07 Inauguration of Women's Dorm and Beach Soccer Facility at Costa Rican Football Federation’s Sports Complex Next

"Das Zentrum war von Anfang an ein Symbol für die Beharrlichkeit, Entschlossenheit und Planung des nationalen Verbandes", sagte FIFA-Regionalbüroleiter Rodríguez.

"Der FCRF hat viel Zeit und Energie in die Entwicklung eines Komplexes gesteckt, der hohe Standards in Bezug auf Funktionalität und Qualität bietet", fügte er hinzu. "Er ist ein Maßstab für die Region und die Welt. Die Anlage, die wir heute einweihen, ist Teil eines umfangreichen Projekts, in das der FCRF mehr als USD 1,5 Mio. aus seinen FIFA-Forward-Mitteln investiert hat, der Rest stammt aus der von ihm ausgerichteten FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft". Die Entscheidung, den Komplex zu erweitern und zu modernisieren, wurde als Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach besseren und integrativeren Einrichtungen getroffen. Der Komplex wird genutzt, um Trainingseinheiten für verschiedene Altersgruppen und Wettkampfniveaus abzuhalten, von der U-15 bis hin zu den Nationalmannschaften der Männer und Frauen. Auch in- und ausländische Vereine und Gastmannschaften kommen hier auf ihre Kosten, was die vorhandenen Ressourcen stark beansprucht hat. Der Bedarf an geeigneten Einrichtungen für nationale Testspiele, Schiedsrichterschulungen und regelmäßige Beach-Soccer-Trainingseinheiten war notwendig geworden.

Das neu eröffnete Frauengebäude hat eine beeindruckende Grundfläche von 725,31 m2 und verfügt über Schlafräume für die Spielerinnen, Umkleideräume für die Schiedsrichterinnen, medizinische Räume, einen Trainingsraum und umfangreiche Lagerflächen.

Das angrenzende Beach-Soccer-Gebäude hat eine Grundfläche von 294,96 m2 und verfügt über Umkleideräume, einen Sanitätsraum und Lagerräume. Das Gebäude befindet sich direkt neben dem Beach-Soccer-Platz und bietet eine Aufwertung für die Trainingsbedürfnisse der Nationalmannschaft und der nationalen Liga, die hier bis zu zehn Spiele pro Woche austragen.

"Die FIFA-Forward-Mittel waren entscheidend für die Entwicklung der Anlage, die wir heute einweihen dürfen", fügte Maroto hinzu.