FIFA-Benchmarking-Bericht zum Frauenfussball mit noch mehr globalen Einblicken und Empfehlungen

An der vierten Ausgabe des Berichts konnten alle 211 FIFA-Mitgliedsverbände mitwirken, sofern in ihrem Land eine Eliteliga für Frauen ausgetragen wird. Die FIFA wollte damit weltweit zusätzliche Informationen und Daten in den folgenden sechs Schlüsselbereichen erheben: Sport, Führung, finanzielles Umfeld, Fanbeteiligung, Daten und digitale Aspekte sowie spielerbezogene Faktoren. Die breitere Datengrundlage soll Klubs, Ligen und weiteren Akteuren auf der ganzen Welt einen besseren Eindruck der Standards und Trends vermitteln, die in den erfolgreichsten Frauenfussballligen der Welt bestehen, und Instrumente und Empfehlungen zur weiteren Professionalisierung der Ligen auf allen Stufen liefern.