Ausbau des Frauenfussballs (November 2024)

FIFA bietet zahlreiche Frauenfussball-Entwicklungsprogramme für Mitgliedsverbände an

Inside FIFA gibt einen Überblick über die jüngsten Aktivitäten rund um den Globus

Frauenfussballstrategie und Ligaentwicklung sind nur einige der Programme, die im Fokus stehen

Die FIFA arbeitet in allen Teilen der Welt hart daran, das Ziel von 60 Millionen weiblichen Spielern bis 2027 zu erreichen. Das ehrgeizige Ziel wird durch zahlreiche Entwicklungsprogramme untermauert. Alle FIFA-Mitgliedsverbände können sich um Unterstützung durch den Weltverband bewerben. Um die Ziele von Ziel 1 (Entwickeln und Wachsen) der FIFA-Strategie für den Frauenfussball (2024-2027) zu erreichen, bietet die FIFA zahlreiche Entwicklungsprogrammeootball/development-programmes an. Zu den wichtigsten Programmen gehören die Frauenfussball-Strategie zur Ausarbeitung einer massgeschneiderten Strategie, die Frauenfussball-Kampagne zum Aufbau der Spielerbasis und die Liga-Entwicklung, die sich auf die nationalen Wettbewerbe fokussiert. Inside FIFA wirft einen Blick auf einige der wichtigsten Aktivitäten der letzten Zeit, die dazu beigetragen haben, den Frauenfussball weltweit auszubauen. Jugend-Weltmeisterschaft bringt regionale Vorteile Der Monat im Frauenfussball stand ganz im Zeichen der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft™, bei der sich die DVR Korea gegen Titelverteidiger Spanien durchsetzte und einen rekordverdächtigen dritten Titel gewann. Doch auch abseits des Spielfelds wurde ein bleibendes Vermächtnis für die Dominikanische Republik geschaffen. Die Karibiknation richtete zum ersten Mal ein FIFA-Turnier aus und erlebte einen beispiellosen Aufschwung des lokalen Frauenfußballs, der durch verschiedene FIFA-Investitionen im Vorfeld und während des Turniers gefördert wurde.

Die Dominikanische Republik profitierte von den Programmen Ligaentwicklung und Frauenfussballkampagne, die von der FIFA entwickelt wurden, um durch die Stärkung bestehender Wettbewerbe und Strukturen ein nachhaltiges Wachstum im Frauenfussball zu erreichen. In der Hauptstadt Santo Domingo trafen sich zudem Vertreterinnen aller Concacaf-Mitgliedsverbände zum regionalen FIFA-Workshop für Frauen, bei dem Themen wie Führung und Kapazitätsaufbau im Vordergrund standen. Junge Spielerinnen in der Dominikanischen Republik hatten zudem die Möglichkeit, an zahlreichen Veranstaltungen im Rahmen der Frauenfussball-Kampagne teilzunehmen, unter anderem in San Cristobal, La Romana und der Hauptstadt.

Das Programm der FIFA-Frauenfussballkampagne wurde auch im Concacaf-Nachbarland Nicaragua mit zahlreichen Aktivitäten umgesetzt. Auch in Ghana, Nordirland, Paraguay, der Mongolei und Malaysia bewährte sich das Programm, das auf früheren FIFA-Frauenfussballkampagnen aufbaute.

In Malaysia wurden in den letzten Monaten zahlreiche Aktivitäten durchgeführt. 18 Werbeveranstaltungen an verschiedenen Orten sollen bis Ende Dezember abgeschlossen sein. In Ghana fanden die Aktivitäten am 12. und 13. November statt, an denen 320 Mädchen aus 32 Schulen in und um Kumasi teilnahmen.

Jennifer Amankwaa Sarpong, Leiterin der Abteilung für Frauenfussballentwicklung beim ghanaischen Fussballverband, erläuterte die Arbeit, die in dem westafrikanischen Land geleistet wird, um Mädchen zum Fußballspielen zu ermutigen, nachdem 2023 eine ghanaische Frauenfussballstrategie eingeführt wurde.

"Der GFA liegt der Frauenfussball am Herzen", sagte sie. "Seit wir unseren Strategieplan für den Frauenfussball ins Leben gerufen haben, haben wir nach Möglichkeiten gesucht, mehr Aktivitäten an der Basis zu schaffen, um unseren Weg zu stärken. Dank der Partnerschaft mit der FIFA sind wir in der Lage, diese Möglichkeiten in ganz Ghana zu schaffen, damit Mädchen Zugang zum Spiel finden und Spaß am Fussball haben".

Aufbau einer Plattform für weiteres Wachstum

Der indonesische Fussballverband (PSSI) hat im Rahmen des FIFA-Frauenentwicklungsprogramms seine Frauenfussballstrategie vorgestellt. Im Anschluss an die Lancierung fand ein Programm zum Kapazitätsaufbau für Administratoren statt, das einen wichtigen Schritt im Engagement des PSSI für die Förderung des Frauenfussballs auf allen Ebenen darstellt.

Die riesige Bevölkerung des südostasiatischen Landes bietet enorme Wachstumsmöglichkeiten, was PSSI-Präsident Erick Thohir hervorhob: "In den letzten Jahren haben wir uns umgesehen und gelernt, wie wir den Frauenfußball in Indonesien am besten entwickeln können. Um den schlafenden Riesen zu wecken, müssen wir einige Ideen optimieren, um sicherzustellen, dass wir das, was für uns ein gutes Ergebnis ist, auch umsetzen können." Paraguay, das gerade erst an der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Kolumbien 2024™ teilgenommen hat, veranstaltete ebenfalls einen Strategie-Workshop, da das südamerikanische Land den Frauenfussball weiter professionalisieren möchte. Der Workshop bot auch die Gelegenheit, ein Werbefestival zu veranstalten und die Spielerinnen von morgen weiter zu inspirieren.

Den Frauenfussball voranbringen

Das FIFA-Forward-Programm unterstützte die SAFF-Frauenmeisterschaft finanziell, und der Nutzen war sowohl auf als auch neben dem Spielfeld deutlich zu erkennen. Das wichtigste Frauenturnier des Südasiatischen Fussballverbands lockte zahlreiche Zuschauer an, darunter 18.000 Zuschauer, die das Spiel des Gastgebers Nepal verfolgten, das den Titel nur knapp an Bangladesch verlor. Die beiden Länder unterstrichen den Aufschwung der Region, indem sie sich vor dem regionalen Schwergewicht und fünfmaligen Meister Indien durchsetzten. Der Triumph Bangladeschs war so beeindruckend, dass die Mannschaft mit einem offenen Bus vom Flughafen anreiste und den Zuschauern stolz die Trophäe präsentierte.