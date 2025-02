Die Transferdaten in diesem Bericht betreffen ausschliesslich internationale Transfers von Profifussballern im Elferfussball. Die angegebenen Zahlen wurden gerundet. Alle Daten basieren auf individuellen Transaktionsdaten, die von den Fussballklubs und Verbänden direkt ins Transferabgleichungssystem (TMS) eingegeben wurden.

Das Transferdatum im Sinne dieses Berichts ist entweder das Datum, an dem der verpflichtende Verband den internationalen Freigabeschein (ITC) beantragt oder, falls der Transfer keinen ITC beinhaltet, das Datum, an dem der Transfer im TMS den ersten der vier „Abgeschlossen“-Status erreicht („Abgeschlossen“, „Abgeschlossen – Warten auf Zahlungen“, „Als Leihgabe – Warten auf Abschluss“ oder“ Als Leihgabe – Warten auf Zahlungen“). Dieser Bericht beinhaltet nur Transfers mit einem Transferdatum innerhalb der Berichtsperiode.

In diesem Bericht wird zwischen abgeschlossenen und anhängigen Transfers unterschieden. Ein Transfer gilt als abgeschlossen, wenn er im TMS einen der vier „Abgeschlossen“-Status erreicht (siehe Transferdatum oben). Anhängige Transfers sind Transfers, für die der neue Verband des Spielers vor dem Ende der Berichtsperiode einen ITC beantragt, den ITC aber noch nicht erhalten hat, sodass der Spieler vom neuen Verband noch nicht registriert wurde und der Transfer im TMS einen der folgenden Status hat: „Warten auf ITC-Zustellung“, „Warten auf ITC-Empfang“, „Warten auf Antwort zur Ablehnung der ITC-Anforderung“, „Warten auf Bestätigung der provisorischen Registrierung“, „Warten auf Registrierungsbestätigung“, „Die ITC-Anforderung wurde vom ehemaligen Verband abgelehnt, und die Ablehnung wurde vom neuen Verband angefochten“, „Warten auf Entscheid“ oder „Warten auf Mitteilung des Entscheids“.

Alle Verweise auf Transferentschädigungen in diesem Bericht beziehen sich auf die Summe aller vereinbarten oder bedingten Transferentschädigungen und Freigabegebühren (Ausstiegsgebühren) gemäss Angaben im TMS. Alle Entschädigungen werden zu Berechnungszwecken als Vorauszahlungen behandelt, unabhängig von möglichen Ratenzahlungen, die zwischen den Klubs vereinbart werden. Alle Beträge werden gemäss dem Kurs, der am Datum der Eingabe der Transferinstruktion ins TMS gilt, automatisch in USD umgerechnet. Die Gesamtbeträge der gezahlten und erhaltenen Transferentschädigungen sind für jede Konföderation und jeden Verband ausgewiesen, es sei denn, die Klubs der jeweiligen Region haben nur einen eingehenden oder ausgehenden Transfer mit einer Transferentschädigung getätigt.