FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien/Neuseeland 2023™ findet in Down Under weiterhin großen Anklang

Ein Jahr später ist der Einfluss der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023 noch immer spürbar, und die beiden Länder bereiten sich auf die Teilnahme an der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Kolumbien 2024™ vor. „Für mich war die Weltmeisterschaft ein Aha-Erlebnis“, sagt Australiens U-20-Verteidigerin Sasha Grove. „Man sieht, wie Leute, gegen die man vor Ort gespielt hat, auf der Weltbühne wirklich glänzen und erfolgreich sind. Das hilft einem zu erkennen, woran man arbeiten muss, um es zu schaffen, und das inspiriert einen wirklich. Dadurch wird einem klar, dass ich genau das machen will. Ich hatte immer im Hinterkopf, dass ich auf die U-20-Weltmeisterschaft hinarbeiten muss, und das ist wirklich etwas ganz Besonderes." Grove lächelt und muss kurz Luft holen, als sie über ihre Emotionen und ihre herausragende Erinnerung an Australien & Neuseeland 2023 spricht. „Das erste Spiel der Matildas gegen Irland und der 1:0-Sieg vor so vielen Zuschauern in einem ausverkauften Stadion, das hatten meine Familie und ich noch nie erlebt. Der Lärm und die Aufregung, als [Australiens Kapitän] Steph Catley den [siegbringenden] Elfmeter verwandelte, waren einfach sensationell.“ Australien wird am Eröffnungstag von Kolumbien 2024 erneut antreten, diesmal allerdings als Gastmannschaft, wenn es am Samstag in Bogotá auf den Gastgeber trifft. Die junge Matildas-Teamkollegin Peta Trimis schließt sich Groves Gedanken über die Inspiration durch Australien & Neuseeland 2023 an. „Die Frauen-Weltmeisterschaft zu sehen, war eine große Motivation für meine Karriere“, so die 18-jährige Stürmerin. „Den Glauben der Fans, den Mut und die Qualität der Spielerinnen zu sehen, hat mich dazu inspiriert, eines Tages für mein Land auf dem Platz zu stehen.“