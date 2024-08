Vorentscheidende Duelle in der Asien-Qualifikation

Am Dienstag stehen in der asiatischen WM-Qualifikation mehrere wichtige Partien auf dem Programm. In Gruppe A will Tabellenführer Iran seinen Vorsprung mit einem Sieg gegen Syrien ausbauen, während Verfolger Usbekistan seinen Platz in den Top Zwei mit einem Sieg gegen die Republik Korea verteidigen will. Die VR China und Katar müssen im direkten Aufeinandertreffen in Kunming unbedingt punkten, um ihre ohnehin nur noch geringen Hoffnungen nicht endgültig begraben zu müssen.

In Gruppe B steht Tabellenführer Saudiarabien vor einem schweren Auswärtsspiel in Japan. Australien hingegen dürfte in Bangkok gegen Thailand kaum Mühe haben. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben unterdessen Irak zu Gast. Ohne einen Sieg dürfte es für beide Teams schwer werden, noch in den Kampf um die vorderen Plätze einzugreifen. FIFA.com präsentiert die Vorschau auf die bevorstehenden Partien auf dem Weg zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018™.

Das Topspiel *China VR – Katar, Tuodong Stadium, Kunming, 19:35 Uhr (Ortszeit)*

Die Spieler der beiden Teams kennen sich bereits gut, da sie schon in der zweiten Runde zwei Mal aufeinander trafen. Doch auf beiden Seiten sitzen neue Trainer auf der Bank. Die Gäste holten den früheren Nationaltrainer Uruguays Jorge Fossati zurück, der das Amt nach den ersten beiden Spielen der letzten Runde von seinem Landsmann Jose Daniel Carreno übernahm. Bei den Chinesen wiederum steht nun Italiens Weltmeistertrainer Marcello Lippi an der Seitenlinie und will bei seinem ersten Spiel mit dem Team das Blatt zum Guten wenden.

Angesichts der derzeitigen Tabellensituation wissen beide Trainer und beide Teams, dass sie sich keine Niederlage leisten dürfen. Die VR China hat nur einen Punkt auf dem Konto und damit die Rote Laterne inne. Katar kann als Vorletzter der Gruppe zwei Punkte mehr vorweisen. Da nach dem aktuellen Spieltag bereits die Hälfte der letzten Qualifikationsrunde absolviert ist, müssen beide Teams siegen, um den Fans noch etwas Hoffnung zu schenken.

Geht man nach den letzten Begegnungen der beiden Kontrahenten, haben die Katarer einen leichten mentalen Vorteil. Aus ihrer Sicht stehen aus den letzten neun Duellen vier Siege und drei Unentschieden zu Buche. Sie setzten sich unter anderem im Hinspiel in der vorangegangenen Runde mit 1:0 durch und gewannen die Gruppe. Die Chinesen wiederum gewannen das Rückspiel mit 2:0 und zogen somit ebenfalls in die letzte Runde ein. Fossati und seine Schützlinge tankten am vergangenen Freitag mit einem 2:1-Sieg gegen Russland in einem Freundschaftsspiel noch etwas Selbstvertrauen. Die Chinesen bereiteten sich mit einem Spiel gegen die Vereinsmannschaft von Wuhan vor. Dabei erzielte Stürmer Wu Lei zwei der fünf Treffer für die Nationalmannschaft.

Die weiteren Spiele In Gruppe A reist Tabellenführer Iran zur Partie gegen Syrien, die in Malaysia ausgetragen wird. Die Iraner wollen Platz eins dabei mit einem überzeugenden Sieg festigen. Carlos Queiroz' Team konnte beim 8:1-Sieg in einem Freundschaftsspiel gegen Papua-Neuguinea am Donnerstag rundum überzeugen. Reza Ghoochannejhad schaffte dabei einen Hattrick und Karim Ansarifard schnürte einen Doppelpack. Die beiden Teams kennen sich gut, schließlich sind sie in den letzten vier Jahrzehnten nicht weniger als zehn Mal aufeinander getroffen. Aus Sicht der Iraner stehen fünf Siege und vier Unentschieden zu Buche. Doch die Syrer wollen eine ähnliche Überraschung schaffen wie bei ihrem einzigen Sieg, den sie 1973 mit einem denkwürdigen 1:0-Triumph im legendären Azadi-Stadion in Teheran feierten.

In Gruppe A steht mit dem Auswärtsspiel des Tabellenzweiten Usbekistan in Seoul gegen die Republik Korea eine enorm wichtige Partie auf dem Programm. Die Gastgeber haben in der Asien-Qualifikation noch nie gegen die Usbeken verloren: In den sechs bisherigen Duellen gab es vier Siege für die Republik Korea sowie zwei Unentschieden. In der Qualifikation für Brasilien 2014 sicherten sich die Taeguk Warriors mit einem 1:0-Sieg gegen Usbekistan das Ticket nach Südamerika. Doch dieses Mal sieht die Situation ganz anders aus. Die Schützlinge von Samvel Babayan reisen mit einem Zweipunktevorsprung an und wollen endlich den ersten Erfolg gegen die Südkoreaner feiern. Dabei hoffen sie in erster Linie auf die Erfahrung von Kapitän Server Djeparov, der drei Jahre in der K-League spielte

In Gruppe B reist Spitzenreiter Saudiarabien nach Japan und will dort mit drei weiteren Punkten die Tabellenführung festigen. Damit würden die Schützlinge von Bert van Marwijk ihre ungeschlagene Serie in der Qualifikation weiter ausbauen. Doch Vahid Halilhodzic und seine Schützlinge fuhren am Freitag im Kirin Challenge Cup einen klaren 4:0-Sieg gegen Oman ein und sind entsprechend selbstbewusst. Beide Trainer haben neue Gesichter in ihren Teams, um für neuen Schwung zu sorgen. Mittelfeldspieler Awadh Khamis und Verteidiger Mohammed Al Breik stehen jeweils erst zum zweiten Mal im Kader Saudiarabiens, nachdem sie in ihren Klubs überzeugen konnten. Auf Seiten der Samurai Blue wollen der in der Schweiz aktive Yuya Kubo und Gamba Osakas Mittelfeldspieler Yosuke Ideguchi bei ihrem jeweiligen Debüt in der WM-Qualifikation überzeugen.

Australien will nach dem 1:1-Heim-Unentschieden gegen Japan nun in Bangkok wieder in die Erfolgsspur einbiegen. Die Schützlinge von Ange Postecoglou liegen zwei Punkte hinter Tabellenführer Saudiarabien und wollen den Druck unbedingt aufrecht erhalten. Während Tim Cahill eine Pause bekommt und Tomi Juric und Massimo Luongo verletzt fehlen, wird Mittelfeldspieler Luke Brattan von Melbourne City sein Länderspieldebüt feiern. Der in China aktive Stürmer Apo Giannou bleibt im Kader. Auf dem Weg zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Brasilien 2014™ fuhren die Socceroos gegen Thailand zwei Siege ein. Auch dieses Mal sind die Australier favorisiert, doch sie sollten auf keinen Fall den thailändischen Top-Torjäger Teerasil Dangda unterschätzen, der bei der knappen 1:2-Niederlage vor vier Jahren zunächst für Thailands Führung gesorgt hatte.

Die Vereinigten Arabischen Emirate empfangen Irak und wollen sich mit einem Sieg wieder ins Gespräch bringen. Derzeit liegen die VAE einen Punkt hinter dem Tabellendritten Japan. Bei einem eigenen Sieg und einem für sie günstigen Resultat im Japan-Spiel können sie wieder in die Top Drei vorrücken. Die Iraker hingegen haben erst drei Punkte auf dem Konto und brauchen unbedingt einen Sieg. Die Heimmannschaft geht mit einer sehr alten noch offenen Rechnung ins Spiel: In der Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Mexiko 1986™ scheiterten die VAE aufgrund der Auswärtstorregel an Irak. Die Iraker indes setzten sich in der letzten Qualifikationsrunde auch gegen Syrien durch und konnten am Ende ihre erste und bis heute einzige WM-Teilnahme bejubeln. Die Gäste hoffen auf Tore durch ihren formstarken Stürmer Mohannad Abdulraheem, der am vorherigen Spieltag alle vier Tore gegen Thailand erzielte. Die Heimmannschaft ihrerseits hofft auf die Kreativität von Omar Abdulrahman. Daneben können auch Ali Mabkhout und Ahmed Khalil für entscheidende Impulse sorgen.

Der Spieler im Fokus Omar Abdulrahman gehört nach zahlreichen herausragenden Leistungen zu den drei Kandidaten um den Titel Asiens Fussballer des Jahres. Mit den Vereinigten Arabischen Emiraten macht sich der Spielmacher weiterhin Hoffnungen auf das Erreichen der WM-Endrunde in Russland. Auch bei seinem Klub Al Ain trug er viel zum Erfolg bei und erreichte das Finale der AFC Champions League. Sollte er gegen Irak erneut als bester Spieler der Partie glänzen, dürfte ihm die individuelle Auszeichnung auf kontinentaler Ebene wohl schon fast sicher sein.

Hätten Sie's gewusst? Vier Mannschaften können in der aktuellen WM-Qualifikation Geschichte schreiben: Usbekistan, Syrien, Thailand und Katar hoffen darauf, sich zum ersten Mal für eine WM-Endrunde zu qualifizieren. Der letzte asiatische Neuling war die VR China, die das Turnier 2002 in Korea und Japan erreichte.

Zitat "Wir haben gar keine andere Option, als Tabellenführer Saudiarabien zu schlagen. Wir müssen mit viel Schwung und großer Entschlossenheit spielen und uns verdeutlichen, dass der nächste Sieg sechs Punkte wert ist. Das wird eine ganz entscheidende Partie. Wir müssen mit viel Aggressivität und Entschlossenheit agieren." Vahid Halilhodzic (Trainer, Japan)

Begegnungen des 5. Spieltags: *15. November*

Gruppe A: Korea Republik – Usbekistan China VR – Katar Syrien – Iran