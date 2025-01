Tickets

Hospitality

Katar, das kleinste Land, das je den wichtigsten FIFA-Wettbewerb ausgetragen hat, bereitete sich auf über eine Million Besucher während der WM vor. Dank der Partnerschaft mit Qatar Airways und einem Frühbucherprogramm konnten die Fans ihre Flüge schon 16 Monate im Voraus buchen. Für die Unterbringung der Fans standen mehr als 130 000 Zimmer in 2- bis 5-Sterne-Hotels, auf Kreuzfahrtschiffen, in Fandörfern in der Wüste sowie in Wohnungen und Villen zur Verfügung.