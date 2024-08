Teams der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft™ über den Einsatz von Videounterstützung informiert

Test des Systems beim Turnier in Kolumbien

Die FIFA hat die 24 Teams der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Kolumbien 2024™ über den Einsatz von Videounterstützung beim Turnier informiert , das ab dem 31. August in Bogotá, Cali und Medellín ausgetragen wird.

Mit dem Test von Videounterstützung, einer vereinfachten Variante des Systems mit Video-Schiedsrichterassistenten (VAR), bekräftigt die FIFA ihre Vorreiterrolle beim Einsatz von Technologien zur Unterstützung von Schiedsrichtern. Der Einsatz von Videounterstützung bei der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft™ knüpft an den erfolgreichen Test beim Blue Stars/FIFA Youth Cup™ im Mai in Zürich (Schweiz) an.