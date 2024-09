Spielleitungen für das Achtelfinale der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft™ bekannt gegeben

Am 11. September wird das Spiel zwischen Titelverteidiger Spanien und Kanada in Cali von Hyeonjeong Oh (Republik Korea) geleitet, die von ihrer Landsfrau Kyoungmin Kim und Supawan Hinthong (Thailand) unterstützt wird, während Vincentia Amedome (Togo) als vierte Offizielle fungiert. Das folgende Spiel im Pascual-Guerrero-Stadion zwischen Gastgeber Kolumbien und der Republik Korea wird von dem spanischen Trio Marta Huerta (Schiedsrichterin), Guadalupe Porras und Eliana Fernández (Assistentinnen) geleitet, mit Lizzet García aus Mexiko als vierter Offizieller. In Bogotá wird Maria Sole Ferrieri Caputi (Italien) das Spiel zwischen Brasilien und Kamerun pfeifen, assistiert von ihrer Landsfrau Tiziana Trasciatti und Vanessa Gomes (Portugal), mit Karen Hernández (Mexiko) als vierter Offizieller.