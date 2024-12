Gianni Infantino gratuliert den ersten Teilnehmern des FIFA-Diploms für technische Führungskräfte

Lehrgang soll Mitgliedsverbände dabei unterstützen, Talente zu rekrutieren und zu entwickeln und den Fussball in ihren Verbänden zu fördern

Abschluss der ersten Ausgabe des FIFA-Diploms für technische Führungskräfte, das 2023 in Brasilien ins Leben gerufen wurde

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat den ersten Teilnehmern des kürzlich eingeführten Lehrgangs zum FIFA-Diplom für technische Führungskräfte gratuliert. Damit soll eine branchenweit anerkannte Qualifikation geschaffen werden, die die Mitgliedsverbände bei der Rekrutierung nachgewiesener Talente, die den Fussball in ihren Verbänden fördern, entwickeln und verbessern wollen, unterstützt.

Das Diplom ermöglicht es den weltweiten Mitgliedsverbänden, sich langfristig für ihre wichtigsten Mitarbeiter zu engagieren und in sie zu investieren, und steht im Einklang mit Ziel 5 der strategischen Ziele der FIFA : Fokus auf Spieler-, Trainer- und Schiedsrichterförderung sowie FIFA-Akademien.

„Herzlichen Glückwunsch an die Teilnehmer des ersten Lehrgangs zum FIFA-Diplom für technische Führungskräfte. Ihr seid Vorreiter, die unseren Mitgliedsverbänden dabei helfen werden, Spieler- und Trainerlaufbahnen zu entwickeln, was im Einklang mit einem unserer wichtigsten strategischen Ziele steht“, so Infantino.