Veranstaltung an der FIFA-Talentakademie in Bahrain als Meilenstein des FIFA-Talentförderprogramms

Feier zu Ehren der Fortschritte Bahrains im Rahmen des FIFA-Talentförderprogramms in Anwesenheit von Arsène Wenger, FIFA-Direktor für globale Fussballförderung

Wichtiger Schritt für die FIFA und Würdigung des stolzen Leistungsausweises Bahrains in der Nachwuchsförderung

Mit einer besonderen Veranstaltung wurden in Bahrains Hauptstadt Manama die Fortschritte der FIFA-Talentakademie des Landes geehrt – ein Paradebeispiel einer Einrichtung, die sich unter dem Dach des FIFA-Talentförderprogramms (TDS) enorm weiterentwickelt hat.

Die Feier in Anwesenheit von Ali bin Khalifa al-Khalifa, dem Präsidenten des bahrainischen Fussballverbands, und Arsène Wenger, dem FIFA-Direktor für globale Fussballförderung , markierte einen wichtigen Schritt für die FIFA und würdigte Bahrains stolzen Leistungsausweis, was die Förderung junger Talente anbelangt.

Besondere Veranstaltung an der FIFA-Talentakademie in Bahrain

Die Feier in Manama zu Ehren der FIFA-Talentakademie Bahrain – eines der über 20 bereits operativen solchen Zentren – war die erste ihrer Art, der 2025 viele weitere folgen werden.

„Bahrain zählt zu den Pionieren des FIFA-Talentförderprogramms, und ich bedanke mich für Ihr Engagement. Gemeinsam feiern wir heute die grossen Fortschritte, die bisher erzielt wurden“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino in einer Videobotschaft. „Wir sind uns bewusst, dass der Fussball auch neben dem Platz eine wichtige Rolle spielt, weshalb es der Anspruch der FIFA-Talentakademien ist, durch die Vermittlung von Werten wie Disziplin, Teamwork und Führungsqualitäten mithilfe des Fussballs in einem sicheren Umfeld rundum gut ausgebildete Persönlichkeiten hervorzubringen. So wird sichergestellt, dass die Talente nicht nur auf dem Platz überzeugen, sondern auch zu verantwortungsvollen und aktiven Mitgliedern der Gesellschaft werden.“