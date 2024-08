Homeless World Cup: Eine starke Kraft, die das Leben der Menschen verändern kann

Der Präsident des Homeless World Cups gab an, die Unterstützung der FIFA bedeute, dass das Turnier noch weitreichendere Auswirkungen haben wird

Die FIFA unterzeichnete gemeinsam mit der Homeless-World-Cup-Stiftung (HWCF) eine Absichtserklärung (MoU) in Paris, Frankreich, am 2. August 2024, um gemeinsam die Veranstaltung auf FIFA+ – der FIFA-Streaming-Plattform – zu übertragen. Die FIFA wird zudem Material und Ausrüstung zur Verfügung stellen, inklusive Medaillen und Trophäen. Die Förderung der FIFA beginnt mit dem kommenden Homeless World Cup, der in Seoul, Republik Korea, vom 21. bis zum 28. September 2024 ausgetragen wird.