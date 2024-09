Homeless World Cup 2024 in Seoul als Fest der Hoffnung gefeiert

Der Homeless World Cup 2024 in Seoul wurde von Elkan Mammadov, dem FIFA Direktor Mitgliedsverbände Europa, nach den Finalspielen der Männer und Frauen in Seoul als Fest der Hoffnung gefeiert.

Das diesjährige Turnier war die 19. Auflage der Obdachlosen-Weltmeisterschaft, an der 450 Spieler in 52 Teams aus 38 Nationen teilnahmen.

„Es war wie immer ein fantastischer Wettbewerb, und alle sind rundum glücklich, lächeln und singen“, freute sich Young. „Beim Homeless World Cup gibt es jedes Jahr Sieger, aber Gewinner sind alle. Der Fussball vermag wirklich etwas zu bewegen, was man in dieser tollen Woche in Seoul mit eigenen Augen sehen konnte. Dieser Sport ist in der Lage, unsere Welt tatsächlich zu verbessern.“