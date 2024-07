Ein Versprechen wird Realität: "Football for Schools" in Lettland lanciert

Auftaktveranstaltung am 2. und 3. Mai in der lettischen Hauptstadt Riga

45 Sportlehrer aus dem ganzen Land als Trainerausbilder geschult

Geplant: Landesweite Umsetzung des Programms an 50 Schulen

Der lettische Fussballverband (LFF) versucht mit viel Engagement, den Fussball im Land voranzubringen, und hat sich dazu unterschiedliche Ziele gesteckt, unter anderem den Fussball unter den Frauen zur beliebtesten Sportart zu machen und ihn in den Sportunterricht der Schulen einzubinden.

Um Letzteres zu erreichen, hat der LFF sich dem FIFA-Programm "Football for Schools" angeschlossen, das den Fussball durch dessen Integration in das Bildungssystem der einzelnen Länder für Jungen und Mädchen weltweit leichter zugänglich machen soll. Gleichzeitig werden über den Fussball wertvolle Lebenskompetenzen vermittelt.

Die Umsetzung von "Football for Schools" war vor einem Jahr bereits Gesprächsthema beim Treffen von FIFA-Präsident Gianni Infantino mit dem LFF-Präsidenten Vadims Ļašenko gewesen, der seinerzeit erklärt hatte, das Programm sei ein sehr wichtiges Thema für seinen Verband und er habe gemeinsam mit dem Ministerium für Bildung und Wissenschaft seines Landes begonnen, die Lancierung vorzubereiten.

Diese fand dann am 2. und 3. Mai in der lettischen Hauptstadt Riga unter Anwesenheit von Ļašenko sowie Vertretern von Regierungsbehörden und der FIFA statt. 45 Sportlehrer von unterschiedlichen Schulen im ganzen Land nahmen an einer Schulung teil, die von "Football for Schools" organisiert wurde. Begleitet wurden sie von 96 Schülern (jeweils die Hälfte Jungen und Mädchen), um das Erlernte im Anschluss gleich in die Praxis umsetzen zu können. Unter den Lehrkräften waren 14 Lehrerinnen, und viele nahmen eine Anreise von mehr als drei Stunden in Kauf und unterstrichen damit die große Bedeutung des Kurses. Diese Lehrkräfte sind nun bereit, die Aktivitäten im nächsten Jahr in ihren jeweiligen Schulen durchzuführen und können ihr Wissen darüber hinaus als Trainerausbilder an andere Lehrkräfte weitergeben, um die Reichweite des Programms kurzfristig landesweit zu erhöhen.

"Wir freuen uns, dass dieses erstklassige Konzept in den Sportunterricht der lettischen Schulen eingebunden wird, und bedanken uns bei FIFA-Präsident Gianni Infantino, der seine Versprechen immer einlöst. Es wurden alle nötigen Schritte unternommen, damit die ersten rund 50 Schulen bereits im September dieses Jahres umfassend von diesem Programm profitieren können. Mithilfe maßgeschneiderter Fussballübungen und Ausrüstung, die den Schulen zur Verfügung gestellt wird, soll es einen Beitrag zur Bildung, Entwicklung und Kompetenzförderung von Jungen und Mädchen leisten. Unsere Lehrkräfte sind zukunftsorientiert und verstehen es, neue Initiativen und Chancen zu nutzten. Daher versprechen wir uns von diesem Programm einen großen Nutzen für das Allgemeinbefinden der jungen Menschen und die Beliebtheit des Fussballs in Lettland. Ich bin zuversichtlich, dass dieses Fussballprogramm den Lernprozess durch die Integration von Lebenskompetenzen unterstützen und den sozialen Wandel fördern wird. Wir bedanken uns bei der FIFA und dem lettischen Ministerium für Bildung und Wissenschaft für die Unterstützung bei der Umsetzung dieser Initiative", so LFF-Präsident Ļašenko mit Blick auf die Bedeutung von "Football for Schools" für den gesellschaftlichen Wandel in seinem Land.

Integraler Bestandteil des Programms ist auch eine digitale App, die in diesem Fall ins Lettische übersetzt und landesweit verfügbar gemacht wurde. Diesbezüglich und mit Blick auf die Schulung der Lehrkräfte erklärte Antonio Buenaño Sánchez, Verantwortlicher des FIFA-Programms "Football for Schools": "Wir haben zwei sehr intensive, aber auch ziemlich produktive Tage mit den Sportlehrern in Riga verbracht. Dabei hat es uns positiv überrascht, dass sie sich alle bereits vor der Schulung die F4S-App heruntergeladen und sogar schon benutzt hatten! Das macht noch einmal ihre Begeisterung für den Fussball und die landesweite Umsetzung des Programms deutlich. Diesmal fand das Festival außerdem in einer Halle statt, ein weiterer Beleg dafür, dass die 'Football for Schools'-Lektionen so ausgelegt sind, dass sie je nach vorliegenden Bedingungen überall und auf beliebigen Spielflächen durchgeführt werden können."