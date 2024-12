FIFA-Stiftung gründet die Safe Football Support Unit (SFSU)

Die SFSU wurde nach einem umfassenden globalen Konsultationsprozess ins Leben gerufen, an dem mehr als 230 Interessengruppen beteiligt waren. Ein aus mehreren Interessengruppen bestehender provisorischer Lenkungsausschuss für Sicherheit im Sport, der von vier Expertengruppen unterstützt wird, sowie Missbrauchsopfer im Sport trugen ihre Ergebnisse in einem Abschlussbericht zusammen, in dem die Notwendigkeit hervorgehoben wurde, den Opfern von Gewalt im Fussball eine unabhängige professionelle Unterstützung zu bieten, um ihnen bei der Meldung von Vorfällen zu helfen, und gleichzeitig weitere langfristige Lösungen für verschiedene Sportarten zu entwickeln.