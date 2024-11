Internationaler Tag für Toleranz: Die FIFA veröffentlicht neue Zahlen zum FIFA-Social-Media-Schutzdienst

UNESCO feiert am 16. November den Internationalen Tag für Toleranz

Der FIFA-Social-Media-Schutzdienst (SMPS) wurde 2022 eingeführt

Die Initiative schützt sowohl Spieler als auch Offizielle vor Bedrohungen und Missbrauch im Internet

Anlässlich des Internationalen Tags für Toleranz am 16. November hat die FIFA Informationen veröffentlicht, wie der Social-Media-Schutzdienst Spieler, Trainer, Offizielle und Mannschaften vor Diskriminierung sowie beleidigenden oder missbräuchliche Beiträgen schützt. Der SMPS wurde während der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ eingeführt und überwacht die öffentlichen Accounts von Spielern und Offiziellen auf diskriminierende, beleidigende oder bedrohlichen Inhalte und entfernt diese in Zusammenarbeit mit den Social-Media-Plattformen. Auch Privatpersonen und Vertreter können daran teilnehmen und ihre Accounts überwachen lassen. Dadurch können unangemessene Beiträge in Echtzeit erkannt und ausgeblendet werden.

Seit den Olympischen Fussballturnieren in Paris 2024 kam der SMPS mittlerweile bei weltweit 18 Wettbewerben zum Einsatz, wie unter anderem der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Kolumbien 2024™, der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Usbekistan 2024™ und der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft Dominikanische Republik 2024™. Die neuesten Zahlen zeigen, dass seit dem Start 12.318 Konten geschützt wurden, die 6.367 einzelne Spieler, Trainer und Offizielle von insgesamt 387 teilnehmenden Mannschaften umfassen, die an 18 globalen und/oder kontinentalen Turnieren teilgenommen haben. Insgesamt 31,2 Millionen Beiträge wurden in diesem Zusammenhang überprüft und 6,4 Millionen konnten ausgeblendet werden, wobei 35.533 Kommentare den entsprechenden Plattformen gemeldet wurden. Diese Reichweite in der Erfassung, Überwachung und Auswertung sowie der allgemeine Schutz auf Social-Media sind im globalen Sport einzigartig.

"Die FIFA ist fest entschlossen, alle Formen der Diskriminierung zu bekämpfen, und wir investieren weiterhin in den Social Media Protection Service, um eine möglichst breite Abdeckung über verschiedene Plattformen zu erreichen", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. "Aus diesem Grund haben nun alle 211 FIFA-Mitgliedsverbände jederzeit Zugang zu diesem Dienst, denn er stellt sicher, dass ihnen Schutzmaßnahmen angeboten werden, unabhängig davon, ob sich ihre Mannschaften für FIFA-Turniere qualifizieren oder nicht." Als Teil der FIFA-Kampagne No Discrimination (Nein zu Diskriminierung) wurde der SMPS auf alle 211 FIFA-Mitgliedsverbände erweitert, so dass es auch außerhalb von FIFA-Wettbewerben wie der UEFA EURO 2024 und der CONMEBOL Copa América 2024 für die teilnehmenden Mannschaften zugänglich ist.

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen erklärte 1996 den 16. November als den Internationalen Tag für Toleranz, nachdem die Mitgliedstaaten der UNESCO ein Jahr zuvor die Erklärung für die Prinzipien der Toleranz verabschiedet hatten. Die Erklärung legt unter anderem fest, dass unter Toleranz der Respekt, die Akzeptanz und die Anerkennung unserer Welt, unserer Ausdrucksformen und Gestaltungsweisen des Menschseins in all ihrem Reichtum und ihrer Vielfalt zu verstehen ist. Gleichzeitig erkennt sie die universellen Menschenrechte und Grundfreiheiten anderer an.