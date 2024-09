FIFA und norwegischer Fussballverband gemeinsam gegen Rassismus

Elkhan Mammadov, FIFA-Regionaldirektor Europa, hat sich in Norwegens Hauptstadt Oslo mit Lise Klaveness, Präsidentin des norwegischen Fussballverbands (NFF) und weiteren führenden Persönlichkeiten aus Fussball, Sport und Wirtschaft getroffen, um über die Rolle des Fussballs bei der Bekämpfung von Rassismus in der Gesellschaft zu sprechen.

Beim diesjährigen FIFA-Kongress in Bangkok (Thailand) erhoben sich Vertreter aller 211 Mitgliedsverbände darüber hinaus von ihren Sitzen, um sich einheitlich gegen Rassismus zu positionieren und ihre Entschlossenheit zum Ausdruck zu bringen, den Fussball von einem Phänomen zu befreien, das FIFA-Präsident Gianni Infantino als „eine Geissel in unserer Gesellschaft“ bezeichnet hat.

„Es war grossartig, an diesem vom NFF und seinen Führungskräften und Interessengruppen organisierten Runden Tisch teilnehmen und über so wichtige Themen sprechen zu können“, erklärt Mammadov, der die Gelegenheit auch nutzte, sich die Partie zwischen Norwegens Männer-A-Nationalteam und Österreich im Rahmen der UEFA Nations League anzuschauen (2:1).

„Zum zweiten Mal in diesem Jahr haben wir alle relevanten Interessengruppen des norwegischen Fussballs vor den Spielen des Nationalteams zu einer Diskussion am Runden Tisch versammelt, bei der es darum ging, wie wir den Fussball zur Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung in der Gesellschaft nutzen können“, so Klaveness.