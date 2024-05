FIFA-Kongress geeint zur noch stärkeren Bekämpfung von Rassismus

FIFA-Präsident in seiner Ansprache vor dem 74. FIFA-Kongress in Bangkok (Thailand): „Nur die Farbe des Trikots zählt“

FIFA-Präsident Gianni Infantino präsentierte beim 74. FIFA-Kongress in Bangkok (Thailand) ein fundiertes Programm zur Bekämpfung gegen Rassismus, das für alle 211 FIFA-Mitgliedsverbände fünf Aktionsbereiche vorsieht: „Wir müssen aufstehen, um Rassismus gemeinsam zu bekämpfen und zu besiegen.“

Die Delegierten des FIFA-Kongresses erhoben sich spontan und applaudierten, nachdem Gianni Infantino mit viel Herzblut zu einer geeinten Front aufgerufen hatte und fünf FIFA-Legenden die Grundsätze dargelegt hatten, mit deren Hilfe die FIFA den Rassismus im Fussball beseitigen will.

„Rassismus ist schrecklich. Es ist eine Geissel in unserer Gesellschaft, die auch den Fussball eingenommen hat. Wir haben das Problem zu lange nicht wirklich in den Griff bekommen“, sagte Gianni Infantino. „Wir müssen aufstehen, um Rassismus gemeinsam zu bekämpfen und zu besiegen.“

„Wir können nicht mehr länger akzeptieren, was in den Stadien und auf dem Platz passiert. All jene, die auf der Welt – überall auf der Welt – noch immer glauben, sich noch immer rassistisch verhalten zu können, wenn sie mit Fussball zu tun haben, sie ein Fussballspiel besuchen oder Fussball spielen, müssen etwas wissen.“