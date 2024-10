Zentralasiatische Fans feiern gemeinsam bei der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Usbekistan 2024™

Die FIFA Futsal-Weltmeisterschaft 2024™ bringt usbekische Fans dazu, ihre Nachbarn aus Kasachstan zu unterstützen

Das Gastgeberland betritt Neuland als erstes zentralasiatisches Land, das ein FIFA-Turnier ausrichtet

Die Region „schreit danach“, mehr FIFA-Turniere zu organisieren, sagt der usbekische Fanbeauftragte

„Wir sind einfach Freunde und enge Nationen – wir sind wie zwei Brüder“, erklärte der Leiter des usbekischen Futsal-Fanclubs, Abdurahmon Fazilov, die lautstarke Unterstützung, die er und seine Landsleute den Nachbarn aus Kasachstan bei der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Usbekistan 2024™ entgegenbrachten.

Der Versuch des Gastgeberlandes bei seiner dritten Teilnahme in Folge an dem Turnier, den Pokal zu gewinnen, endete in der Gruppenphase, wo ein 3:3-Unentschieden im Eröffnungsspiel gegen die Niederlande den Höhepunkt bildete.

Doch das Weiterkommen Kasachstans unter die letzten Acht und das Unentschieden gegen den Weltmeister von 2016, Argentinien, boten den heimischen Fans die ideale Gelegenheit, ihre Solidarität mit ihren Nachbarn beim ersten FIFA-Turnier in Zentralasien zu zeigen – und bei einem ausverkauften Stadion mit 9.357 Zuschauern in der Humo Arena in Taschkent gab es keinen einzigen freien Platz mehr.

„Als Kasachstan in Andijon spielte, konnte man die Größe der Fangruppe sehen, die [ihr Team] alle zusammen mit Fahnen und Trommeln unterstützte“, sagte Fazilov vor dem Viertelfinalspiel in der Humo Arena in Taschkent, wo er das Klatschen und die Gesänge zur Unterstützung der kasachischen Mannschaft koordinierte.

"Wir haben eigentlich keinen Vertrag oder ähnliches zwischen dem Fanclub Usbekistan und dem Fanclub Kasachstan, aber das ist wirklich nicht notwendig: Wir brauchen keine dieser formellen Dinge oder irgendwelche Dokumente."

Wir sind einfach Freunde und enge Nationen – wir sind wie zwei Brüder Abdurahmon Fazilov Leiter des usbekischen Futsal-Fanclubs

Dieses Gefühl der regionalen Brüderlichkeit ist in der Region tief verwurzelt. Beim diesjährigen U-23-Asien-Pokal der Asiatischen Fussballkonföderation sah Fazilov, wie sich Fans aus anderen zentralasiatischen Ländern hinter Usbekistan zusammenschlossen, als sie den zweiten Platz hinter Japan belegten und sich erstmals für das Olympische Fussballturnier der Männer in Paris 2024 qualifizierten.

„Sport bringt Nationen einander näher, weil es keinen Grund für Krieg oder irgendeine Art von Kampf gibt. Man muss sich im Sport behaupten, man muss im Fussball kämpfen, was Nationen wiederum einander näher bringt“, sagte der 48-Jährige, der nach Paris reiste, um nicht nur die historische Teilnahme seines Landes am Fussballturnier mitzuerleben, sondern auch, um zentralasiatische Athleten in allen Disziplinen zu unterstützen.

„Bei den Olympischen Spielen in Paris habe ich persönlich sowohl die kasachischen als auch die kirgisischen, tadschikischen und turkmenischen Athleten angefeuert. Alle waren vereint, denn selbst während eines Boxkampfs gibt es einen Clip, in dem alle fünf Nachbarländer zusammenkommen und sich gegenseitig unterstützen und gemeinsam die Flaggen [der Nationen] halten. Ich denke, dass Veranstaltungen wie FIFA- oder AFC-Turniere öfter an Zentralasien vergeben werden sollten. Auch in unseren Ländern müssen wir den Sport weiterentwickeln."

Der usbekische Fussballverband (UFA) hat in den letzten Jahren Hand in Hand mit der FIFA daran gearbeitet, genau das zu erreichen. Durch die Finanzierung der ersten beiden Phasen des FIFA-Forward-Entwicklungsprogramms konnte der UFA die Fussball- und Futsal-Infrastruktur im ganzen Land stärken. Dazu gehören das UFA Technical Centre, das mit Flutlicht ausgestattet wurde, um internationale Spiele austragen zu können, sowie die Austragungsorte der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft 2024™ in Andijon, Buchara und Taschkent.

Da diese Arbeit gemäß Ziel 7 der Strategischen Ziele der FIFA für den Weltfussball in allen 211 Mitgliedsverbänden der FIFA umgesetzt wird, um mehr Ländern die Möglichkeit zu geben, an FIFA-Turnieren teilzunehmen und diese auszurichten, werden in Zukunft immer häufiger neue Meilensteine gesetzt werden.

„Ich bin stolz und fühle mich geehrt, dass die Futsal-Weltmeisterschaft in Usbekistan stattfindet, und ich werde die FIFA bitten, uns in Zukunft als Gastgeber zuzulassen. Zumindest mit den Jugendturniere könnten wir anfangen: die U-20- und U-17-Weltmeisterschaften der FIFA“, sagte Fazilov, der in mehr als 60 Länder gereist ist, um sein Land in Aktion zu sehen "Man kann Usbekistan, Kasachstan, Kirgisistan usw. diese Turniere getrost anvertrauen. Wir werden erstklassige Leistungen erbringen, weil wir unbedingt wollen, dass sie stattfinden. Wir warten gespannt auf unsere Chance."

Kasachstan, das 2021 in Litauen Vierter wurde, wird in Usbekistan nicht im Halbfinale stehen, da es in der Humo Arena in der usbekischen Hauptstadt mit 6:1 gegen eine beeindruckende argentinische Mannschaft verlor. Sie werden jedoch mit der Erinnerung an ihren großen Kampf im Achtelfinale gegen Titelverteidiger Portugal und daran, wie sie die gesamte Region zusammengebracht haben, nach Hause reisen.

„Es war eine angenehme Überraschung für mich zu sehen, wie die usbekischen Fans unsere Mannschaft unterstützten, als wäre es ihre eigene. Sie jubelten nach den Toren, gratulierten uns, sangen Lieder und umarmten uns. Es war unglaublich“, sagte Dinara Yessenamanova, die das Viertelfinale besuchte, um ihren Ehemann Chingiz Yessenamanov zu unterstützen, der beim berühmten Sieg Kasachstans in der vorherigen Runde ein Tor erzielte.