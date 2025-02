Präsident des somalischen Fussballverbands, Ali Abdi Mohamed, von Gianni Infantino in Paris empfangen

Lob des FIFA-Präsidenten für die Verwendung der FIFA-Forward-Gelder in Somalia

FIFA-Präsident Gianni Infantino und der Präsident des somalischen Fussballverbands (SFF), Ali Abdi Mohamed, haben in der FIFA-Niederlassung in Paris die Entwicklung des Fussballs in der ostafrikanischen Nation erörtert. Mithilfe des FIFA-Forward-Programms wird dort insbesondere die Fussballinfrastruktur verbessert.