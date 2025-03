Gianni Infantino gratuliert CAF-Präsident Motsepe zur Wiederwahl

„(Die Mittel), investieren Sie alle in Infrastruktur und Entwicklung. In den Bereichen Frauenfussball oder Förderung von Nachwuchsfussballern schaffen wir gemeinsam mit Ihnen auf dem gesamten Kontinent Akademien. Wir fördern Schiedsrichter in Afrika und sorgen dafür, dass sie immer besser werden und Weltklasseleistungen bringen können. Wir engagieren uns dafür, dass Afrikaner auf der Weltbühne mehr Einfluss haben, und zwar nicht nur im FIFA-Rat oder auf Kommissionsebene, sondern zum ersten Mal in der Geschichte auch auf dem Spielfeld. Not just at the FIFA Council or at the committee level, but also on the field for the first time in history.