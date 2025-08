FIFA-Präsident rühmt bei Treffen mit Thailands Ministerpräsidenten die Fussballleidenschaft des Landes

Austausch von Gianni Infantino und Srettha Thavisin in New York

Bekräftigung der Bereitschaft Thailands, Co-Gastgeber der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2034™ zu werden

74. FIFA-Kongress am 17. Mai 2024 in Bangkok

FIFA-Präsident Gianni Infantino lobte bei einem Gespräch mit dem thailändischen Ministerpräsidenten Srettha Thavisin die Fussballleidenschaft des südostasiatischen Landes.

Das benachbarte Indonesien wird mit der im November beginnenden FIFA U-17-Weltmeisterschaft 2023™ als erste Nation Südostasiens Schauplatz eines FIFA-Turniers sein, aber auch Thailand ist mit der Ausrichtung von Fussballwettbewerben bestens vertraut.

So fand hier kürzlich die 49. Ausgabe des King’s Cup statt, an dem neben dem Gastgeber die Teams von Indien, dem Irak und Libanon um den Titel kämpften, und dreimal jährlich messen sich beim Thailand International Youth Cup Junioren aus der ganzen Region in verschiedenen Kategorien.

Während ihres Gesprächs dankte Srettha Thavisin dem FIFA-Präsidenten für die Erweiterung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ auf 48 Teams, die sich positiv auf die Qualifikationschancen Thailands auswirken wird, und bekräftigte die Bereitschaft seines Landes, gemeinsam mit anderen Mitgliedern der Vereinigung südostasiatischer Staaten (ASEAN) die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2034™ auszurichten.

„Die Leidenschaft für den Fussball ist in Thailand ausserordentlich gross – auch der Ministerpräsident selbst ist ein erklärter Fan des schönen Spiels, und wir haben vereinbart, uns in Zukunft sowohl auf als auch neben dem Platz erneut zu treffen“, sagte Gianni Infantino nach dem Treffen am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York.

„Die anstehende FIFA U-17-Weltmeisterschaft in Indonesien wird zweifellos als Katalysator für die Weiterentwicklung des Fussballs in Thailand und ganz Südostasien dienen und diese Leidenschaft noch einmal steigern.“

Thailand hat in letzter Zeit einen wichtigen Beitrag zum Vorhaben der FIFA geleistet, die Entwicklung des Fussballs in der Region zu unterstützen. So war das Land im August Gastgeber des jüngsten FIFA-Einführungskurses für technische Führung, der 19 neuen technischen Direktoren die Gelegenheit gab, vom Know-how und den bewährten Praktiken der FIFA zu profitieren.

Ebenfalls im August war Chiang Mai im Norden des Landes Schauplatz einer FIFA-Präsentation vor hochrangigen Vertretern der ASEAN, mit der die FIFA im November 2019 eine fünfjährige Grundsatzvereinbarung abgeschlossen hatte.

Besonders im Blickpunkt der globalen Fussballgemeinschaft stehen wird Thailand im kommenden Jahr, wenn am Freitag, dem 17. Mai 2024, in seiner Hauptstadt Bangkok – und damit erstmals in einem südostasiatischen Land – der 74. FIFA-Kongress stattfinden wird.

„Thailand hat sich als ausgezeichneter Gastgeber sowie als engagierter und lernwilliger Partner erwiesen, wenn es darum geht, das Spiel auf und neben dem Platz voranzubringen“, hielt der FIFA-Präsident abschliessend fest. „Ich danke Ministerpräsident Thavisin für seine tatkräftige Unterstützung für die FIFA und den Fussball. Ich freue mich sehr auf die Fortsetzung unserer fruchtbaren Zusammenarbeit und darauf, nächstes Jahr zum FIFA-Kongress in Thailand zu reisen.“