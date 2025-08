FIFA-Präsident lobt bei seinem ersten Besuch in Guam die Fussballförderung vor Ort

Besuch des FIFA-Präsidenten im Anschluss an die FIFA U-17-Weltmeisterschaft Indonesien 2023™

FIFA-Präsident Gianni Infantino reiste erstmals nach Guam, wo er den Fussballverband von Guam (GFA) besuchte, Gespräche mit Regierungsbeamten führte und an einem 8-gegen-8-Fussballspiel mit GFA- und FIFA-Vertretern teilnahm.

Zum Auftakt wurde der FIFA-Präsident vom geschäftsführenden Gouverneur von Guam, Joshua Tenorio, und vom First Gentleman von Guam, Jeff Cook, zu Gesprächen über die Fussballförderung im Land empfangen. Danach folgte ein Mittagessen mit Regierungsbeamten sowie GFA-Präsident Valentino San Gil.

FIFA-Präsident lobt Entwicklung des Fussballs in Guam

Guam ist seit 1996 FIFA-Mitglied und hat bislang an drei WM-Qualifikationen teilgenommen: für 2018, 2022 und 2026.

Im Dezember 2022 lancierte der GFA einen Vierjahresplan, um mit Guam in der asiatischen Fussballkonföderation zu einer der am stärksten aufstrebenden Nationen aufzusteigen. Der Plan hat die folgenden fünf Schwerpunkte:

„Danke an alle beim GFA, angeführt von Präsident Valentino San Gil, und all jene, die hier im Fussball tätig sind. Die FIFA wird weiter investieren und sich engagieren, weil wir an das weltweite Wachstum des Fussballs glauben“, betonte Gianni Infantino.