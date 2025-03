FIFA-Präsident dankt Mitgliedern der karibischen Fussballunion für Talentförderung in der Region

Lyndon Cooper bei Kongress in Saint Lucia unangefochten zum neuen Präsidenten der karibischen Fussballunion (CFU) gewählt

Gianni Infantino dankt scheidendem CFU-Präsidenten Randy Harris

Infantino: „unglaubliche“ Talente der Karibikregion mit CFU-Unterstützung gut gefördert

Der FIFA-Präsident hat den FIFA-Mitgliedsverbänden aus der karibischen Fussballunion (CFU) für ihr Engagement bei der Förderung der „unglaublichen“ Fussballtalente gedankt, die im Nachwuchsbereich der Region zu finden sind. Gianni Infantino nahm am 48. CFU-Kongress in Saint Lucia teil, bei dem Lyndon Cooper, Präsident des Fussballverbands von Saint Lucia (SLFA), unangefochten zum neuen Präsidenten der CFU gewählt wurde.

Der FIFA-Präsident gratulierte Cooper zum Wahlerfolg und erklärte: „Wir haben seit vielen Jahren eine gute Beziehung, und es ist schon verblüffend, denn jeder, mit dem ich über Lyndon Cooper spreche, sagt dasselbe: ‚Er war sein ganzes Leben lang aktiv und steht verdient da, wo er jetzt steht‘ – oder wo er in einigen Minuten stehen wird. Lyndon Cooper, Sie haben es verdient. Vielen Dank.“

Infantino bedankte sich auch beim scheidenden Präsidenten Randy Harris für dessen Engagement während seiner achtjährigen Amtszeit. „Spieler, Generalsekretär, Funktionär ... Er hat im Fussball die unterschiedlichsten Tätigkeiten ausgeführt, in Barbados, in der CFU und in der Concacaf und jetzt auch bei der FIFA“, so Infantino. Harris, Präsident des Fussballverbands von Barbados, wird nach seiner Wahl beim Concacaf-Kongress, der einen Tag zuvor ebenfalls in St. Lucia stattfand, künftig dem FIFA-Rat angehören.

Der FIFA-Präsident ging auf die Fortschritte des Fussballs in der Karibikregion ein, die mithilfe aller Beteiligten zustande gekommen seien. „Ich bin stolz und glücklich ... dank Ihrer aller Unterstützung FIFA-Präsident zu sein. Auch dank der Unterstützung von [Concacaf-Präsident] Victor [Montagliani], der zum ersten Mal in der Geschichte der FIFA Solidaritätszuschüsse und Unterstützung für die Fussballförderung beim CFU eingeführt hat, damit Sie wirklich in den Frauenfussball, den Männerfussball, den Jugendfussball investieren und die unglaublichen Talente dieser Region angemessen fördern können“, sagte er.

„Sie sind mit der richtigen Einstellung an die Sache herangegangen, und ich sehe bei den Mädchen und Jungen in der Karibik eine Entwicklung, die früher unvorstellbar gewesen wäre. Die [FIFA] Fussball-Weltmeisterschaft wird nächstes Jahr hier in Nordamerika ausgetragen, aber jeder von Ihnen gewinnt mit seinen Aktivitäten als Präsident, als Funktionär in den Verbänden der Karibik eine eigene WM. Die Trophäe ist das Lächeln der Mädchen und Jungen, die dank Ihrer Aktivitäten auf einem Fussballplatz stehen können.“

Die karibischen FIFA-Mitgliedsverbände (MV) profitieren genau wie die Verbände in anderen Teilen der Welt vom FIFA-Forward-Entwicklungsprogramm, über das finanzielle Beiträge zu den Betriebskosten und Entwicklungsprojekten geleistet werden. Jeder der 211 MV kann in der aktuellen Geschäftsperiode (2023 bis 2026) bis zu USD 8 Millionen erhalten, bei Regionalverbänden wie der CFU belaufen sich die maximalen Förderbeiträge auf USD 5 Millionen. Die CFU nutzt die Mittel für Initiativen wie die jährliche CFU Challenge U-14 Series und die „Next Generation“-Schiedsrichterkurse.

Die FIFA unterstützt die Fussballförderung darüber hinaus durch das FIFA-Talentförderprogramm, über das jedem Talent der Zugang zum Profifussball ermöglicht werden soll. Über das Programm wurden bereits 22[DF1] karibische MV finanziell gefördert. Ausserdem wurden bereits sechs FIFA-Talentakademien in der Region eingerichtet.