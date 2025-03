Spielplan für die FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft Seychellen 2025™ bestätigt

Die 13. Ausgabe der FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft™ startet am 1. Mai in Victoria auf der Insel Mahé und endet mit dem Finale am 11. Mai. Das schnellste, spektakulärste und torreichste FIFA-Turnierformat verspricht viele spannende Begegnungen sowohl in der Gruppen- als auch in der K.-o.-Phase mit Viertel-, Halbfinale und Finale. Während elf Tagen ist vor einer atemberaubenden Kulisse Beach-Soccer vom Feinsten garantiert.