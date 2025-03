TiKay™ offizielles Maskottchen der FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft Seychellen 2025™

Der Name TiKay™ setzt sich aus dem französischen Wort „petit“ (klein) und der Kurzform für „Waage“ auf Seychellenkreol zusammen. Die Schildkröte, die ein grosser Beach-Soccer-Fan ist, verkörpert eine bemerkenswerte Figur. Sie wurde in den weissen Sanddünen der Seychellen geboren und symbolisiert die spektakulären Strände, die lokale Kultur und die Biodiversität des Landes sowie das kristallklare Meer vor der Küste.

Als Botschafter des Landes trägt TiKay™ seine Begeisterung für den Beach-Soccer in die ganze Welt hinaus. Das charismatische, witzige und aufgeweckte Maskottchen sprüht vor Freude und verströmt die für die FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft™ typische Begeisterung.

Das sympathische Reptil ist im Beisein des Präsidenten der Seychellen, Wavel Ramkalawan, bei einem Beach-Soccer-Festival am atemberaubenden Strand Beau Vallon erstmals aufgetreten. Das Maskottchen machte bei den teilnehmenden Jugendlichen eifrig Werbung für den Sport sowie Fairness, Umweltschutz und Stolz. Mit seiner ansteckenden Energie stand TiKay™ im Mittelpunkt der Veranstaltung, an der mehr als 40 Kinder, Trainer und Mitglieder des Beach-Soccer-Nationalteams der Seychellen teilnahmen.

In seiner Ansprache sagte Jean-Louis: „Es ist eine wahre Freude, TiKay kennenzulernen, einen so liebenswerten, leidenschaftlichen jungen Mann. Er ist wirklich die perfekte Person, um uns alle auf dieses monumentale Ereignis einzustimmen. Seine Anwesenheit wurde von den Kindern offensichtlich sehr geschätzt, und die Veranstaltung selbst war eine wunderbare Initiative im Rahmen der Be Active-Kampagne, die junge Menschen dazu ermutigt, sich mehr zu bewegen und besser auf ihre Gesundheit zu achten.“ Die FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft™ feierte 2005 Premiere. Von 2009 bis 2021 wurde sie alle zwei Jahre ausgetragen. 2025 findet sie zum 13. Mal statt.