Superstar Robbie Williams FIFA-Musikbotschafter und Partner der FIFA bei verschiedenen Musikprojekten

Der englische Singer-Songwriter und Pop-Megastar Robbie Williams wird bei mehreren neuen Musikprojekten für FIFA-Turniere und -Veranstaltungen mit der FIFA zusammenarbeiten, so auch bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™, die vom 14. Juni bis zum 13. Juli 2025 in den USA ausgetragen wird.

Der bekennende Fussballfan und amtierende Präsident des englischen Klubs Port Vale FC wurde von FIFA-Präsident Gianni Infantino beim Start der Tournee der Trophäe der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ am Donnerstag, 16. Januar 2025, in New York zum FIFA-Musikbotschafter ernannt.

„Dies ist eine riesige Ehre“, sagte Williams zum FIFA-Präsidenten vor zahlreichen Stars im Flagship-Store des Schmuckherstellers Tiffany & Co. in Manhattan, der die Trophäe mitgestaltet hat. Nach Darbietung einiger seiner grössten Hits wie „Feel“ und „Angels“ betonte der ehemalige Take-That-Star, wie sehr er sich auf die FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ und ihre 63 Spiele freue, und zeigte sich davon überzeugt, dass das Turnier viel Unterhaltung und Klasse bieten werde.

Noch nie war ein Klubfussballturnier so weltumspannend wie dieser neue bahnbrechende FIFA-Wettbewerb. Die Teams haben sich entweder durch den Gewinn des wichtigsten Klubwettbewerbs ihrer Konföderation oder dank den guten kontinentalen Ergebnissen während vier Jahren (2021–2024) qualifiziert. In weniger als fünf Monaten werden die 32 qualifizierten Teams, die alle sechs Konföderationen vertreten, in zwölf erstklassigen Stadien in elf US-Städten um den Titel des ersten wahren Klubweltmeisters kämpfen.