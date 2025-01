Auftakt zur Tournee der Trophäe der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ mit Starbesetzung im Flagship-Store von Tiffany & Co. in New York

Start einer historischen Reise im Beisein des FIFA-Präsidenten sowie zahlreicher Stars der Fussball- und Unterhaltungsszene

Tournee durch 29 Städte vor dem Eröffnungsspiel am Samstag, 14. Juni 2025

Tickets für alle Play-off-Spiele ab sofort erhältlich

Die Tournee der Trophäe der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ wurde heute im „The Landmark“, dem Flagship-Store von Tiffany & Co. an der 5th Avenue in New York, offiziell lanciert. Es war der Auftakt zu einer historischen Reise, die die neue, strahlende Trophäe während fünf Monaten durch die Städte aller 32 am Turnier teilnehmenden Klubs führen wird.

Der glanzvollen Feier in New York zu Ehren dieses neuen, wegweisenden Turniers wohnten über 200 Ehrengäste bei. Neben FIFA-Präsident Gianni Infantino und FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström waren auch Präsidenten, Geschäftsführer und Gäste der teilnehmenden Klubs, Vertreter von Geschäfts- und Medienpartnern der FIFA, wie dem exklusiven globalen Sendepartner DAZN, sowie die Geschäftsleitung und Botschafter von Tiffany & Co. zugegen.

Umrahmt wurde die Veranstaltung von einem exklusiven Auftritt von Robbie Williams, der ein intimes Potpourri seiner grössten Hits und auch einige neue Songs spielte, sowie zu Beginn von einer berührenden Darbietung von einem der grössten Stars der klassischen Musik, dem Pianisten und Komponisten Alexis Ffrench.

Beginn der Tournee der Trophäe der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ in New York 01:20

„Mehr als 140 Tage in 29 Städten in 20 Ländern – dies wird für die Trophäe und ein Turnier, das neue Wege beschreitet und den globalen Klubfussball revolutioniert, eine epische Reise, die heute furios begonnen hat“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino.

„Die Tournee der Trophäe der FIFA Klub-Weltmeisterschaft bietet Spielern, Trainern und Fans rund um die Welt die Möglichkeit, den begehrtesten Preis im globalen Klubfussball aus nächster Nähe zu bestaunen, gemeinsam ihre Leidenschaft zu teilen und vom Gewinn der ersten Ausgabe der neuen FIFA Klub-Weltmeisterschaft zu träumen.“

Parallel dazu wurde auch der Kartenverkauf wiederaufgenommen. Für alle Play-off-Spiele sind nun Tickets erhältlich, nachdem in der ersten Verkaufsphase nur Karten für die Gruppenphase angeboten wurden. Einzelheiten sind auf FIFA.com/tickets zu finden.

Eine Reise für die ganze Welt

Die Trophäe der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ reist nun nach Europa und startet in Lissabon (Portugal) ihre 147-tägige Tournee durch 29 Städte und 20 Länder. Die fünfmonatige Reise von Manchester bis Tokio und von Rio de Janeiro bis Casablanca endet vor dem Eröffnungsspiel, bei dem am Samstag, 14. Juni 2025, vor 65 000 Zuschauern im Hard-Rock-Stadion in Miami Inter Miami CF auf den Al Ahly FC treffen wird.

Die Tournee ist für die ganze Welt. Die FIFA lädt alle 32 teilnehmenden Klubs dazu ein, mit ihren Fans zu feiern und dieses einmalige Erlebnis auf und neben dem Platz mit einem globalen Publikum zu teilen. An jedem Ort werden durch einzigartige Momente und Erlebnisse berührende Geschichten und Traditionen der teilnehmenden Klubs präsentiert. Fans können die Geschichten dank Inhalten und Interviews von der Tournee auf DAZN.com verfolgen.

Weitere Informationen zur Tournee der Trophäe der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ sind auf FIFA.com zu finden.

Innovative Trophäe für neue FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ präsentiert 00:45

Die neue, innovative Trophäe der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ wurde von der FIFA zusammen mit dem renommierten internationalen Schmuckhersteller Tiffany & Co. entworfen. Sie wurde im November 2024 digital und kurz darauf bei der Auslosung in Miami auch physisch präsentiert. Die strahlende Trophäe wird am Sonntag, 13. Juli 2025, vom neuen Weltmeister im MetLife-Stadion in New York/New Jersey erstmals in die Höhe gestemmt. Informationen zum Design der Trophäe sind auf FIFA.com zu finden.