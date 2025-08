FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™: interessierte Verbände unterzeichnen Bewerbungsvereinbarung

Ernennung des Ausrichters durch den FIFA-Kongress am 17. Mai 2024 in einer öffentlichen Abstimmung

Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ hat einen wichtigen Meilenstein erreicht. Alle FIFA-Mitgliedsverbände, die ihr Interesse an der Ausrichtung des Turniers bekundet hatten, haben die Bewerbungsvereinbarung unterzeichnet, die die Einhaltung der Grundsätze des Bewerbungsverfahrens garantiert.

Der oder die Ausrichter werden vom FIFA-Kongress am 17. Mai 2024 in einer öffentlichen Abstimmung bestimmt.

Noch nie in der Geschichte der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ wurde ein so fundiertes und umfassendes Bewerbungsverfahren durchgeführt. Einzelheiten sind in dieser Broschüre (nur auf Englisch verfügbar) zu finden.