Die FIFA-Stiftung wurde 2018 als unabhängige Einrichtung mit dem Ziel gegründet, die positive Kraft des Fussballs zu mobilisieren, um Leben zu verbessern. Im Mittelpunkt der Aktivitäten der FIFA-Stiftung stehen die Bewältigung sozialer Probleme, die junge Menschen betreffen, die Förderung von Frauen und Mädchen, damit sie Fussball spielen und ihr volles Potenzial ausschöpfen können, die Reparatur beschädigter oder zerstörter Sportinfrastruktur, die Unterstützung von Bildung durch Fussball und die Nutzung einiger der berühmtesten Ikonen des Fussballs, um Millionen von Menschen weltweit mit positiven Botschaften für eine integrativere Welt zu erreichen. Natürlich ist die soziale Verantwortung in den Aktivitäten der FIFA-Stiftung verankert, und sie hat die folgenden Programme eingerichtet, um dies zu unterstützen:

Gemeindeprogramm der Stiftung

Hilfsprogramm

Football for Schools

Campus-Programm

Flüchtlingsprogramm

Programm für ehrenamtliche Helfer

In der Welt nach COVID-19 wird die FIFA-Stiftung die einzigartige Kraft des Fussballs nutzen, um ein Gefühl der Verbundenheit in der Gesellschaft zu schaffen, um das Bewusstsein für psychische Gesundheit zu fördern und zu unterstützen, um Menschen zu befähigen und zu inspirieren, den Fussball für einen gesunden Geist und Körper zu nutzen und vor allem, ein Gefühl der Heilung und Einheit durch das schöne Spiel zu vermitteln.

Programme der FIFA-Stiftung

Gemeindeprogramm der Stiftung

Das Gemeindeprogramm der Stiftung unterstützt Organisationen, die den Fussball als Instrument für den sozialen Wandel einsetzen und das Leben benachteiligter Menschen auf der ganzen Welt verbessern. Einmal im Jahr lädt die FIFA-Stiftung etablierte gemeinnützige Organisationen ein, sich für eine Projektfinanzierung zu bewerben, um den Fussball als Instrument zur Lösung sozialer Probleme junger Menschen in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Friedenskonsolidierung, Flüchtlinge, Führungsqualitäten und Geschlechtergleichstellung einzusetzen.

Hilfsprogramm

In Zeiten großer Not unterstützt das Wiederaufbauprogramm Gemeinden, die von Naturkatastrophen oder unvorhergesehenen Ereignissen betroffen sind, durch Solidarität und Soforthilfe, die für die Reparatur beschädigter oder zerstörter Sportinfrastrukturen verwendet werden kann.

Football for Schools

Mit dem Programm Football for Schools soll der Fussball in Schulen als Instrument genutzt werden, um Jungen und Mädchen in drei Altersgruppen (4-7, 8-11 und 12-14 Jahre) auf spielerische und interaktive Weise wichtige Lebenskompetenzen und positive Werte zu vermitteln. Außerdem sollen einige der sozialen Herausforderungen angegangen werden, mit denen junge Menschen heute weltweit konfrontiert sind, darunter Mobbing, Schulverbleib und ein gesunder und aktiver Lebensstil.

Football for Schools hofft, elf Millionen Fussbälle an Schulen in den Ländern aller 211 FIFA-Mitgliedsverbände (MA) verteilen zu können. Konkret bedeutet dies, dass 700 Millionen Kinder von der Initiative profitieren werden, die Jungen und Mädchen auf der ganzen Welt den Zugang zum Fussball erleichtern soll. Pilotprojekte für das Programm "Football for Schools" wurden bereits im Libanon und in Puerto Rico lanciert.

Campus-Programm

Das Campus-Programm ist eine globale Initiative, die Mädchen und Jungen aus benachteiligten Verhältnissen die Möglichkeit gibt, in den Schulpausen in einem sicheren Umfeld Fussball zu spielen und ihre persönlichen und sozialen Fähigkeiten zu entwickeln. Das 2020 konzipierte Programm wurde Anfang Mai 2021 in Eriwan (Armenien) offiziell ins Leben gerufen und soll nun auch in weiteren Mitgliedsverbänden auf der ganzen Welt eingeführt werden.

Flüchtlingsprogramm

Das Flüchtlingsprogramm wird derzeit entwickelt und zielt darauf ab, Flüchtlingen zu helfen, indem ihre Teilnahme an lokalen Fussballaktivitäten erhöht und die ihnen zur Verfügung stehende Fussballinfrastruktur verbessert wird. Das Programm wird die soziale Eingliederung und den Zusammenhalt durch den Fussball fördern und den Flüchtlingen helfen, ihr Leben wieder aufzubauen.

Programm für ehrenamtliche Helfer