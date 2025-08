Argentinien weiterhin Spitzenreiter, Venezuela zurück in den Top 50

165 Länderspiele im Oktober

Verschiebungen in den Top 10, nicht aber in den Top 3

Litauen grösster Aufsteiger

Die 165 Länderspiele, die im vergangenen Monat u. a. im Rahmen der Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ und für Kontinentalwettbewerbe sowie der Concacaf Nations League ausgetragen wurden, haben zu erheblichen Verschiebungen in der Oktoberausgabe der FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste geführt.

An der Spitze hat sich nichts verändert. Während der Vorsprung Argentiniens (1, +8,18 Punkte) auf Frankreich (2) schmilzt, haben Les Bleus ihren Vorsprung (+40,91 Punkte) auf Brasilien (3) weiter ausgebaut. Nach einem Remis gegen Venezuela (1:1) und einer Niederlage gegen Uruguay (0:2) spürt die Seleção nun den Atem Englands (4) im Nacken.

Belgien (5) behält seinen Rang, während Portugal (6, plus 2) wieder an den Top 5 schnuppert. Sein Nachbar Spanien (8, plus 2) klettert ebenfalls nach oben und ist nun den Niederlanden (7) auf den Fersen. Dahinter folgen Italien (9) und Kroatien (10, minus 4), das sich gerade noch in den Top 10 halten kann.

Venezuela (49, plus 4), das sich als einziges CONMEBOL-Mitglied noch nie für eine WM-Endrunde qualifizieren konnte und aktuell in der CONMEBOL-Qualifikation für die WM 2026 Rang vier belegt, feiert seine Rückkehr in die Top 50 – zulasten der Elfenbeinküste (52, minus 2). Wales (28, plus 5) und die Türkei (38, plus 4) konnten ebenfalls Boden gutmachen. Belarus (100, plus 5) gelang der Vorstoss in die Top 100, in der auch Slowenien (54, plus 5) auf dem Vormarsch ist.

Die grössten Aufsteiger sind jedoch etwas weiter hinten zu finden. So konnte sich der Kosovo (105, plus 6) – wie Bangladesch (183, plus 6) – um sechs Ränge verbessern und ist so gut klassiert wie nie zuvor. Der grösste Sprung nach vorne gelang allerdings Litauen (134, plus 9).

Die komplette Rangliste ist hier zu finden.

Die nächste FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste erscheint am 30. November.