Aborigines- und Māori-Flaggen bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™

Die Flaggen der indigenen Bevölkerung von Australien und Aotearoa Neuseeland werden bei den Spielen der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ gehisst.

In einem Schreiben dankte FIFA-Präsident Gianni Infantino diese Woche hochrangigen Regierungsbeamten der beiden gastgebenden Länder für ihre Unterstützung für ein Begehren des ausschliesslich mit Frauen besetzten Kulturberatungsgremiums des Turniers sowie des australischen und neuseeländischen Fussballverbands.

Nachdem die FIFA jüngst eine Partnerschaft mit mehreren Agenturen der Vereinten Nationen bekannt gegeben hat, um während des Turniers auf verschiedene soziale Anliegen aufmerksam zu machen, hat sie nun weitere Schritte angekündigt, um ihre Solidarität mit den indigenen Völkern der beiden gastgebenden Länder zu bekräftigen und den Stellenwert der Aborigines in Australien sowie der Māori als Tangata Whenua in Aotearoa Neuseeland zu unterstreichen.

In allen sechs Stadien in Australien werden die Flaggen Australiens, der Aborigines sowie der Torres-Strait-Insulaner gehisst, während in den vier Stadien in Aotearoa Neuseeland die Fahnen von Aotearoa Neuseeland sowie der Māori (Tino Rangatiratanga) zu sehen sein werden.

FIFA-Präsident Gianni Infantino betonte: „Die FIFA weiss um die Bedeutung der Aborigines in Australien sowie der Māori als Tangata Whenua in Aotearoa Neuseeland bei der Ausrichtung der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023. Ein wichtiger Schritt bei der Vorbereitung und Durchführung des Turniers war die Schaffung eines rein mit Frauen besetzten Kulturberatungsgremiums zum Aufbau partnerschaftlicher Beziehungen mit den Gemeinschaften der Aborigines und der Māori sowie für eine sinnvolle Beteiligung und Inklusion aller kulturellen Berührungspunkte des Turniers.“

„Während der NAIDOC-Woche in dieser Woche in Australien und kurz vor den Matariki-Feierlichkeiten in Aotearoa Neuseeland ist die FIFA dem von der australischen und der neuseeländischen Regierung unterstützten Ersuchen ihres Kulturberatungsgremiums sowie der Fussballverbände Australiens und Neuseelands gefolgt. Diese bedeutungsvollen Flaggen sind Ausdruck gegenseitigen Respekts, nationaler Identität und der Anerkennung der indigenen Kulturen für die beiden Gastgeber.“

Mit verschiedenen Massnahmen sorgt die FIFA dafür, dass die einzigartigen Kulturen und Geschichten der beiden Länder bei allen Aspekten des diesjährigen Turniers respektiert werden. Für alle Spielorte werden sowohl der englische Name als auch die traditionellen Bezeichnungen der Aborigines bzw. der Māori verwendet. Zudem sind die traditionellen Kulturen Teil des gesamten Markenauftritts der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™. Die Kulturen der Aborigines und der Māori spielen auch beim Empfang der Teams sowie an den Spieltagen eine wichtige Rolle, u. a. bei Feierlichkeiten und in Form der Kapitänsbinden.

Während des Turniers wird die FIFA weitere Initiativen im Zusammenhang mit dem Internationalen Tag der Vereinten Nationen für indigene Völker (am 9. August) präsentieren.

James Johnson, Geschäftsführer des australischen Fussballverbands, zeigte sich erfreut über die Entscheidung der FIFA: „Die Bestätigung seitens der FIFA, dass alle offiziellen Flaggen Australiens während der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft gehisst werden, ist ein wichtiger Moment für die gesamte australische Bevölkerung, insbesondere die Aborigines. Diese Entscheidung liegt auf der Linie unserer Organisation, wonach Vielfalt und Inklusion bei allem, was wir als Verband tun, im Zentrum stehen muss. Dieses Ersuchen wurde von beiden Bundesregierungen unterstützt. Wir danken der australischen Sportministerin und der Ministerin für indigene Bevölkerungen für ihre starke Fürsprache für diese Initiative. Diese Entscheidung ist für viele unglaublich wichtig.“

Der Geschäftsführer des neuseeländischen Fussballverbands, Andrew Pragnell, betonte ebenfalls die Tragweite dieser Entscheidung: „Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023 bietet die Gelegenheit, die Entwicklung und die Interaktion des Turniers mit künftigen Veranstaltern zu prägen, insbesondere durch die Anerkennung der Rechte indigener Völker weltweit. Das Hissen der Tino Rangatiratanga neben der offiziellen Länderflagge beim Turnier ist ein starkes Zeichen, das die Partnerschaft zwischen der Krone und den Māori widerspiegelt, die das Fundament dieses Landes bildet. Ich danke der FIFA für diese Entscheidung und schätze es sehr, was die neuseeländische Regierung und das Kulturberatungsgremium mit ihrem Engagement erreicht haben.“