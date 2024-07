Disziplinar- und Ethikbericht der FIFA für 2023/2024 veröffentlicht

Die FIFA hat heute zum fünften Mal einen Jahresbericht zur Tätigkeit ihrer Disziplinar- und Berufungskommission sowie der Ethikkommission veröffentlicht und bietet somit absolute Transparenz über die Arbeit dieser Rechtsorgane. Der Bericht beinhaltet ausführliche Statistiken zu den mehr als 1000 Fällen, die in der Berichtsperiode vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024 bei der FIFA-Disziplinarkommission eingegangen sind. Die besagten Fälle betreffen verschiedene Vergehen, wie Verstösse gegen Wettbewerbsreglemente des Fussballs, den Schutz Minderjähriger, Dritteigentum an wirtschaftlichen Spielerrechten, Spielmanipulation, Doping sowie zahlreiche Fälle im Zusammenhang mit der Vollstreckung von Entscheiden des FIFA-Fussballgerichts oder des Sportschiedsgerichts. Die Ausgabe 2023/24 präsentiert ferner eine umfassende Übersicht über die Arbeit der beiden Kammern der Ethikkommission samt Angaben zur Art der Fälle, zur Herkunft der Klagen sowie zu den erlassenen Entscheiden. Die Publikation des fünften Berichts soll getreu den Zielen der FIFA die Transparenz verbessern und die hohen Standards wahren, die die FIFA-Rechtsorgane in den letzten Jahren erarbeitet hat. Beleg dafür sind die mehr als 1000 Fälle, die von der Disziplinar- und Berufungskommission der FIFA sowie der unabhängigen Ethikkommission in der Berichtsperiode untersucht und entschieden wurden. Der Bericht ist hier und auf legal.fifa.com zu finden.