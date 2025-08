Rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission suspendiert ehemaligen Jugendtrainer für 20 Jahre wegen sexuellen Missbrauchs

Die rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission hat Jonathan Bukabakwa, einen ehemaligen Jugendtrainer bei Klubs städtischer Ligen in den Regionen Lipopo und Malebo (Demokratische Republik Kongo), für 20 Jahre für jegliche Fussballtätigkeit gesperrt, nachdem er des sexuellen Missbrauchs an einer minderjährigen Person für schuldig befunden worden war. Zudem verhängte die rechtsprechende Kammer eine Geldstrafe von CHF 100.000 gegen ihn.

Nach sorgfältiger Prüfung sämtlicher während der Ermittlung gesammelten Beweise gelangte die rechtsprechende Kammer zur hinreichenden Überzeugung, dass Jonathan Bukabakwa gegen Art. 24 (Schutz der körperlichen und geistigen Integrität) des FIFA-Ethikreglements verstossen hat. Der Entscheid wurde Jonathan Bukabakwa am heutigen Tag, an dem auch die Sperre in Kraft tritt, mitgeteilt. Die Mitteilung der Begründung des Entscheids folgt gemäss Ethikreglement in den nächsten 60 Tagen.