‚La Massana‘-Sportkomplex in Andorra offiziell eingeweiht

Der Sportkomplex ,La Massana‘ in Andorra, der bei den erstmals verliehenen FIFA Forward-Auszeichnungen zur Würdigung der besten FIFA-Forward-Projekte auf Platz zwei landete, wurde am Mittwoch, 20. September, offiziell eingeweiht.

Mit dem Bau des ,Centre d'Entrenament de La Massana‘ wurde 2021 der Mangel an geeigneten Trainingsplätzen für Nachwuchsspieler und die A-Nationalteams behoben. Das Gelände ist für 25 Jahre gepachtet, so dass eine Nutzung der Anlage bis mindestens 2042 sichergestellt ist.

In dem Zentrum finden nationale Wettbewerbe vom Jugend- bis in den Seniorenbereich sowie im Futsal und 7er-Fussball statt. Es ermöglicht den 110 Teams unter dem Dach des Fussballverbandes von Andorra mehr Trainingszeiten und steht allen Altersklassen offen. Darüber hinaus finden hier Trainingseinheiten und Spiele der 1. und 2. andorranischen Liga, der Frauen- und der Seniorenliga sowie Heimspiele von 18 Teams der nationalen Fussballakademie des Verbandes statt.

Der Kunstrasenplatz ermöglicht Training und Spiele auch bei Schnee und niedrigen Temperaturen – wie sie in dem kleinen Land in den Pyrenäen durchaus üblich sind – da er beheizt ist. Der erste derartige Platz in Andorra bietet zudem eine Kapazität von 500 Zuschauern. In der gleichen Einrichtung werden auch Krafttraining, ärztliche Beratung und Physiotherapie angeboten.