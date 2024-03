FIFA Series 2024™ soll Ägypten den Weg zurück zur FIFA Fussball-WM ebnen

Wir sprachen mit Ahmed Hegazy über seine Erinnerungen an das Turnier 2009 und die Bedeutung der FIFA Series 2024™

Ägypten blickt auf eine überaus reiche Geschichte zurück, die von der Pharaonenzeit über drei Jahrtausende bis hin zum Tod Alexanders des Grossen im Jahr 323 v. Chr. reicht. In dieser Epoche wurden bedeutende Fortschritte in der Zivilisation, Architektur, Wissenschaft und Kunst erreicht.

Auch im Fussball hat das nordafrikanische Land eine stolze Geschichte vorzuweisen. Das Nationalteam gewann nicht weniger als sieben Mal den CAF Afrikanischen Nationen-Pokal, davon allein drei Mal in Folge 2006, 2008 und 2010. FIFA-Turniere geniessen in dem fussballbegeisterten Land einen hohen Stellenwert. Derzeit richtet Ägypten Spiele im Rahmen der FIFA Series 2024™ aus und hat Tunesien, Kroatien und Neuseeland zu Gast.

Die Erinnerung an die FIFA U-20-WM 2009 ist sehr lebendig

15 Jahre nach der FIFA U-20-Weltmeisterschaft 2009, die als eine der besten Auflagen aller Zeiten gilt, findet nun wieder ein FIFA-Turnier in Ägypten statt. Khaled Abdel Aziz, ehemaliger Jugend- und Sportminister Ägyptens und Turnierdirektor der U-20-WM 2009, sprach mit inside.fifa.com über das Turnier. „Die Ausrichtung der FIFA U-20-WM 2009 wurde uns übertragen, nachdem wir im Rennen um die Ausrichtung der FIFA Fussball-WM 2010™ ausgeschieden waren. Das Turnier war eine Herausforderung, was unsere Fähigkeit zur Organisation grosser Sportveranstaltungen angeht. Eines der bemerkenswertesten Ereignisse war die Eröffnung des Stadions Borg el-Arab, das zu dieser Zeit das grösste auf dem afrikanischen Kontinent war.“

Zur Bedeutung der Ausrichtung der FIFA Series 2024 durch Ägypten sagte er: „Einer der wichtigsten Aspekte bei der Durchführung von FIFA-Turnieren ist die Einhaltung der sehr anspruchsvollen FIFA-Anforderungen an die Spielstätten. Die Teilnahme grosser Teams an diesen Veranstaltungen trägt dazu bei, dass die Sporteinrichtungen und die Infrastruktur des Landes genau beleuchtet werden.“

„Stolz auf meine Teilnahme an mehreren FIFA-Turnieren“

Zu den auffälligsten Spielern bei der FIFA U-20-Weltmeisterschaft 2009 in Ägypten gehörte der Verteidiger Ahmed Hegazy. „Es war für mich eine besondere Auszeichnung, dass ich 2009 ins Juniorenteam berufen wurde, obwohl ich jünger war als meine Mitspieler“, so Hegazy, der heute für den saudiarabischen Klub Al-Ittihad Dschidda spielt. „Die Teilnahme an derartigen Wettbewerben ist eine wunderbare Sache für jeden Spieler. Für mich war es eine starke Motivation, meinen Weg als Profi fortzusetzen und das höchste Niveau zu erreichen.“