Nationales Sport-Leistungszentrum transformiert den Fussball in Bahrain

Frauenfussball profitiert von neuem Hauptsitz am neuen Standort

Eigene Futsal-Anlage mit Umkleiden und 500 Sitzplätzen auf den Tribünen

Das Zentrum kommt allen Nationalteams zugute und trägt zur Leistungssteigerung von Trainern und Schiedsrichtern bei

Das Nationale Sport-Leistungszentrum ist ein Aushängeschild für den Fortschritt des Fussballs in Bahrain. Das wegweisende Projekt wurde in enger Zusammenarbeit zwischen der FIFA und dem Fussballverband von Bahrain (BFA) realisiert. Aus dem FIFA-Entwicklungsprogramm Forward 2.0 flossen Investitionsmittel in Höhen von USD 3.500.000 in das Projekt, das einen weiteren Schritt bei der Fertigstellung der Sportanlagen im Trainingszentrum des Verbands darstellt.

Das Nationale Sport-Leistungszentrum liegt strategisch günstig in der Nähe des Hauptsitzes des Verbands und verfügt über eine Vielzahl von Einrichtungen, darunter ein Spielfeld mit 500 Sitzplätzen, ein hochmodernes Fitnesscenter, eine Empfangshalle, Verwaltungsbüros und Räume für medizinische Behandlungen.

Hauptziel dieses ehrgeizigen Projekts ist es, eine integrierte Anlage zu schaffen, in der lokale Wettkämpfe ausgetragen werden können und die Frauen- und Männer-Nationalteams sich optimal auf ihre Spiele vorbereiten können. Das Leistungszentrum bietet zudem ein Fitnesscenter und Verwaltungseinrichtungen, einschliesslich Abteilungen für Frauenfussball, Schiedsrichter und Trainer, sowie Einrichtungen für den Empfang von Delegierten und offiziellen Gästen des Fussballverbands sowie ein neues Futsal-Spielfeld.

BFA-Präsident Ali bin Khalifa bin Ahmed Al Khalifa betonte die wichtige Rolle des Projekts als Erweiterung der Sport-Infrastruktur, die den Grundstein für nachhaltiges Wachstum bildet. Er verwies auf das Vertrauen in den Fussballverband, das es dem BFA ermöglicht, diese Entwicklungsinitiativen bestmöglich zu nutzen und den Verband an die Spitze technischer und administrativer Kompetenz zu führen.

„Die zuverlässige Unterstützung der FIFA wirkt als Katalysator für weitere Fortschritte des Fussballs in Bahrain und stärkt den Ruf unseres Landes auf der Weltbühne. Bahrains beständiges Engagement wird von der FIFA anerkannt, womit unsere Position in der globalen Fussballszene weiter gefestigt wird“, betonte er.

Der Verbandspräsident verwies auch auf das anhaltende Engagement der FIFA zur Stärkung ihrer Mitgliedsverbände, womit die Umsetzung von Schlüsselprojekten zur Verbesserung der technischen und administrativen Kapazitäten vorangetrieben wird. „Dieses historische Projekt ist ein Zeugnis der fortdauernden Zusammenarbeit von BFA und FIFA“, so Ali bin Khalifa „Das Projekt ist Ausdruck der zuverlässigen Unterstützung der FIFA für den Fussball in Bahrain und spiegelt die unermüdlichen Bemühungen und aussergewöhnlichen Beziehungen zwischen BFA und der FIFA-Führung und insbesondere Präsident Gianni Infantino wider“, fügte er hinzu. Der Verbandspräsident betonte das unermüdliche Engagement seiner Organisation, das Profil des Fusballsports in Bahrain weiter zu schärfen. Fussball ist die beliebteste Sportart des Landes und weckt das Interesse und die Leidenschaft der gesamten Sportgemeinschaft.

Die Realisierung der Anlage, die ein integriertes technisches Zentrum mit allen erforderlichen Funktionen darstellt, dürfte enorme positive Wirkungen für den Fussballverband Bahrahins entfalten. Das Zentrum wird durch die Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur, einschliesslich Umkleideräume und Tribünen mit einer Kapazität von 500 Plätzen, eine Leistungssteigerung der Futsal-Nationalteams ermöglichen, das fussballerische Niveau in Bahrain steigern und nachhaltige Fortschritte beflügeln. Damit lindert der Verband den derzeitigen Mangel an Infrastruktur und kann künftig Futsal-Veranstaltungen ausrichten.

Zudem erhält die Abteilung Frauenfussball in Bahrain einen permanenten Hauptsitz. Ferner ist die Ausrichtung künftiger regionaler oder kontinentaler Wettbewerbe geplant. Zudem sollen verschiedene Kurse und Workshops für Schiedsrichter und Trainer durchgeführt werden, um deren Leistungen zu verbessern.

BFA-Generalsekretär Rashid Al Zaabi unterstrich die positiven Auswirkungen, die das Projekt auf den Fussball in Bahrain haben wird, der ein umfassendes Sportzentrum erhält, das allen Beteiligten und Interessengruppen eine Fülle von Vorteilen bringt.

Al Zaabi betonte, dass das Projekt das Resultat der langfristigen Partnerschaft zwischen BFA und FIFA sei und lobte das anhaltende Engagement der FIFA, ihre Mitgliedsverbände zu stärken. Er hob die enge Überwachung aller Aspekte des Projekts durch den BFA hervor, wobei es stets eine enge Kommunikation mit den zuständigen Behörden gab, um die Erfüllung internationaler Standards zu gewährleisten, was das Vertrauen der FIFA in Bahrain widerspiegelt. Al-Zaabi verlieh seiner Hoffnung Ausdruck, dass das Projekt angesichts des bemerkenswerten Wachstums und der Popularität des Fussballsports auf allen Ebenen als Katalysator für die weitere Entwicklung des Fussballs in Bahrain dienen wird.

Das Nationale Leistungszentrum fungiert als Aushängeschild der Hoffnung, das dem Fussballsport in Bahrain zu neuen Höhen verhilft, eine Generation talentierter Athleten heranwachsen lässt und eine dauerhafte Leidenschaft für den Sport entfacht.