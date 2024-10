Litauischer Fussballverband erhält FIFA Forward Award für Entwicklungsprojekt

Die LFF nutzte die USD 40.665 der FIFA-Forward-Fördergelder, um den Grossteil der Gesamtkosten des Projekts von USD 50.000 zu decken. Die Initiative fördert die Beteiligung von jungen Schulkindern am Fussball. Das Grundschulliga-Projekt wurde geografisch auf ein grosses Gebiet des Landes verteilt, um die Förderung junger Talente zu etablieren, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Kinder zu fördern und ihnen wichtige Kompetenzen fürs Leben zu vermitteln, wie Teamarbeit und Disziplin. „Eine meiner Hauptprioritäten bei der Einführung von FIFA Forward 3.0 war es, den Ball ins Rollen zu bringen“, sagte Jean-Marie. „Mich freut es sehr, dass die LFF sich für Jugendprogramme engagiert, denn Kinder sind die Zukunft des Fussballs. Das Engagement des Verbands, die Beteiligung am Breitensport durch solche Initiativen zu verbessern, ist lobenswert. Aber auch die zeitnahe Einführung des FIFA-Programms Football for Schools gilt es hervorzuheben."

„Die LFF engagiert sich für die Förderung des Jugendfussballs und setzt zunehmend FIFA-Forward-Mittel ein, um Entwicklungsprojekte in der Region anzukurbeln“, erklärte der FIFA Direktor Mitgliedsverbände Europa, Elkhan Mammadov. „Diese Auszeichnung würdigt die harte Arbeit und den Einsatz des Verbands, und ich bin mir sicher, dass die Investition in die Entwicklung zukünftiger Talente schnell dazu beitragen wird, auch bei internationalen Wettbewerben erfolgreich abzuschneiden.“ Jean-Marie überreichte dem Präsidenten der LFF, Edgaras Stankevičius, den Award in der Halbzeitpause des UEFA-Nations-League-Spiels zwischen der litauischen Nationalmannschaft der Männer zu Hause in Kaunas gegen den Kosovo.