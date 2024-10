Die FIFA engagiert sich stark für die Entwicklung des Fussballs in der Karibik durch FIFA Forward

Die FIFA hat sich zur Umsetzung von Fussballentwicklungsprojekten in der Karibik verpflichtet

Methoden zur optimalen Nutzung der wichtigen Mittel des FIFA-Forward-Entwicklungsprogramms bei einzigartigem Workshop in Miami erörtert

Ein kooperativer Ansatz mit den Mitgliedsverbänden ist „entscheidend für das Wachstum in der gesamten Region“

Die FIFA hat ihr Engagement für die Fussballentwicklung in der Karibik auf einer Arbeitssitzung von FIFA Forward in Miami, USA, bekräftigt.

Das FIFA-Forward-Programm bietet maßgeschneiderte Unterstützung für die Fussballentwicklung in allen 211 FIFA-Mitgliedsverbänden (MAs). Geleitet von drei Grundprinzipien – mehr Investitionen, mehr Wirkung und mehr Kontrolle – ist es das übergeordnete Ziel, den Fussball in die Lage zu versetzen, sein Potenzial in jedem einzelnen Land auszuschöpfen, und jedem, der mitmachen möchte, die Möglichkeit dazu zu geben.

Sieben karibische Mitgliedsverbände – St. Kitts und Nevis, Antigua und Barbuda, Anguilla, Amerikanische Jungferninseln, St. Vincent und die Grenadinen, Dominica und Grenada – wurden ausgewählt, um an der Pilotveranstaltung am 25. und 26. September teilzunehmen. Sie wurden durch ihre jeweiligen Generalsekretäre und Forward-Vertreter vertreten, um gemeinsam mit dem FIFA-Regionalbüro die verbleibenden Mittel des FIFA-Forward-Projekts aus den Zyklen 1.0 und 2.0 zu binden.

Während dieser Arbeitssitzungen nahmen die Teilnehmer an gemeinsamen Plenarsitzungen teil, um Theorie, Prozesse, Zeitpläne und finanzielle Komponenten des FIFA-Forward-Programms zu diskutieren und ihre Kompetenzen auszubauen: Unterstützungs- und Infrastrukturprojekte für Nationalmannschaften.

Das Hauptziel des zweitägigen Workshops, der im Amerika-Zentrum der FIFA in Miami stattfand, bestand darin, den Mitgliedsverbänden gezielte Unterstützung bei der weiteren Professionalisierung ihres Managements des FIFA-Forward-Programms zu bieten und einen maßgeschneiderten kollaborativen Arbeitsbereich und eine Möglichkeit zum Kapazitätsaufbau für die Verwaltung der Mitgliedsverbände, das Regionalbüro, die MA-Services und möglicherweise in Zukunft auch für andere Abteilungen zu schaffen, um gemeinsam an der Entwicklung umfassender und wirkungsvoller Entwicklungsprojekte zu arbeiten.

Die Vormittagssitzungen konzentrierten sich auf den Wissensaustausch und die Diskussion von Fallbeispielen zu den theoretischen und praktischen Aspekten von Fussballinfrastruktur- und Nationalmannschaftsprojekten. Besonderes Augenmerk wurde auf die Bedeutung der Planung und Vorbereitung erfolgreicher Projekte gelegt, wobei auch die Einhaltung der vom Programm vorgeschriebenen Finanzvorschriften und -verfahren angesprochen wurde. An beiden Nachmittagen nahm jeder Mitgliedsverband an Einzelgesprächen mit Teammitgliedern des Regionalbüros und der MA Services teil, um gemeinsam an der Fertigstellung spezifischer Forward-Projekte zu arbeiten, die vor Ende des laufenden Jahres eingereicht werden sollen.

„Die FIFA ist weiterhin fest entschlossen, die Fussballentwicklung in ganz Amerika voranzutreiben und sicherzustellen, dass die Mittel des FIFA-Forward-Programms in jeder Region effektiv eingesetzt werden. Unsere enge Zusammenarbeit mit den Mitgliedsverbänden ist von entscheidender Bedeutung, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten und die positive Wirkung dieser Ressourcen zu maximieren“, erklärte Jair Bertoni, FIFA-Direktor der Mitgliedsverbände in Amerika. „Wir wissen, dass einige Mitgliedsverbände bei der Zuweisung dieser Mittel immer noch vor Herausforderungen stehen, und wir sind bestrebt, maßgeschneiderte Unterstützung anzubieten, um ihren spezifischen Bedürfnissen gerecht zu werden. Um den Fortschritt voranzutreiben, haben wir mehrere Lösungen eingeführt, darunter die Organisation dieser Arbeitssitzung in Miami. Wir loben die Mitgliedsverbände, die aktiv an dieser Veranstaltung teilnehmen und mit der Unterabteilung der Mitgliedsverbände Amerikas zusammenarbeiten. Ihr Engagement, Forward-Mittel in sinnvolle Fussballentwicklungsprojekte zu leiten, ist entscheidend für das Wachstum in der gesamten Region.“

FIFA Forward working session in Miami Previous 01 / 10 FIFA Forward Work Session for Caribbean Member Associations 02 / 10 FIFA Forward Work Session for Caribbean Member Associations 03 / 10 FIFA Forward Work Session for Caribbean Member Associations 04 / 10 FIFA Forward Work Session for Caribbean Member Associations 05 / 10 FIFA Forward Work Session for Caribbean Member Associations 06 / 10 FIFA Forward Work Session for Caribbean Member Associations 07 / 10 FIFA Forward Work Session for Caribbean Member Associations 08 / 10 FIFA Forward Work Session for Caribbean Member Associations 09 / 10 FIFA Forward Work Session for Caribbean Member Associations 10 / 10 FIFA Forward Work Session for Caribbean Member Associations Next

„Der FIFA-Forward-Workshop 2024, der im Rahmen einer Arbeitssitzung stattfand, war sehr praxisorientiert und kam genau zur rechten Zeit“, fügte Carl Lee, Generalsekretär des Fussballverbands von Grenada, hinzu.